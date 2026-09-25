Dans une surprise remarquée, Jude Bellingham a remporté son duel face à Harry Kane, après avoir été désigné par les supporters anglais meilleur joueur de la sélection d'Angleterre lors de la saison 2025-2026, conservant ainsi le trophée pour la deuxième saison consécutive.

La star du Real Madrid a été choisie à l'issue du vote des supporters sur l'application officielle « Three Lions », devançant l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane, malgré la saison remarquable réalisée par ce dernier et sa présence parmi les principaux prétendants au Ballon d'Or.

Bellingham est devenu le deuxième joueur le plus titré pour ce trophée, après l'avoir remporté pour la deuxième fois consécutive, derrière Wayne Rooney qui domine le classement avec quatre distinctions, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Bellingham a déclaré après son sacre : « C'est un sentiment incroyable, et un grand honneur d'être reconnu à nouveau par les supporters. Ce n'est pas quelque chose à quoi on pense lorsqu'on joue pour son pays, mais c'est assurément un merveilleux ajout à l'été remarquable que nous avons passé, et c'est un honneur pour moi de jouer pour mon pays. »

La performance de Bellingham lors de la Coupe du monde a été un facteur déterminant dans son choix, après avoir mené l'Angleterre à la troisième place, en inscrivant 7 buts et en délivrant une passe décisive en 8 matchs, devenant ainsi le joueur anglais le plus prolifique lors d'une seule édition du Mondial.

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a fait l'éloge de la star du Real Madrid, en déclarant : « Je pense qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du tournoi, non seulement pour nous, mais sur l'ensemble de la Coupe du monde. Il a montré tout son potentiel, son esprit de compétition élevé et sa grande efficacité. Il s'épanouit sous la pression et adore ces moments et ces grandes étapes, et c'est ce qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. »









Kane remporte un nouveau trophée

Malgré la perte du trophée de meilleur joueur, Harry Kane n'est pas reparti les mains vides, après avoir été sacré meilleur buteur de la sélection d'Angleterre de la saison pour la septième fois consécutive.

L'attaquant du Bayern Munich a inscrit 12 buts au cours de la saison, égalant son meilleur bilan de buteur avec la sélection, qu'il avait réalisé lors de la saison 2021-2022.

Kane a déclaré : « Je suis toujours fier de ces accomplissements, ils sont la preuve de la persévérance, et je pense que c'est une part importante de ma personnalité et de ce que je veux être. Je n'ai jamais été de ceux qui se contentent de ce qu'ils ont accompli, il s'agit toujours des années à venir et du prochain accomplissement. »

Il a ajouté : « Réaliser cet exploit sept fois consécutivement avec une grande sélection comme l'Angleterre, et compte tenu de la qualité de notre équipe, est une chose dont je suis extrêmement fier. Je remercie mes coéquipiers et les entraîneurs de m'avoir aidé à y parvenir. »

Liste des lauréats du trophée de joueur de l'année en Angleterre

2003 – David Beckham

2004 – Frank Lampard

2005 – Frank Lampard

2006 – Owen Hargreaves

2007 – Steven Gerrard

2008 – Wayne Rooney

2009 – Wayne Rooney

2010 – Ashley Cole

2011 – Scott Parker

2012 – Steven Gerrard

2014 – Wayne Rooney

2015 – Wayne Rooney

2016 – Adam Lallana

2017 – Harry Kane

2018 – Harry Kane

2019 – Jordan Henderson

2020-21 – Kalvin Phillips

2021-22 – Bukayo Saka

2022-23 – Bukayo Saka

2023-24 – Cole Palmer

2024-25 – Jude Bellingham

2025-26 – Jude Bellingham