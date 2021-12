Bayern Munich : Michaël Cuisance lâche ses vérités sur son "embrouille" avec Julian Nagelsmann

Revenu au Bayern Munich cet été, Michaël Cuisance est en manque de temps de jeu complet en Bavière. Le milieu de terrain français est très loin dans la hiérarchie et ne bénéficie pas de la confiance de Julian Nagelsmann. Alors qu'un départ au mois de janvier est évoqué, Michaël Cuisance n'a pas arrangé son cas récemment en créant une polémique malgré lui. Lors d'un entraînement, le Français a jeté son chasuble en direction de Julian Nagelsmann ce qui a été vu comme un signe d'agacement et de mécontentement envers son technicien. Michaël Cuisance a livré une interview à Bild pour justifier ses propos.

"J'ai vu les gros titres : De mon point de vue, c'est mal interprété ! J'ai une bonne relation avec Julian Nagelsmann, je ne lui manquerais jamais de respect. Nous avons eu une discussion, mais je n'ai pas fait exprès de jeter mon dossard dans sa direction pour me plaindre. Je ne suis pas un joueur qui provoque des troubles. Je ne veux pas me battre avec le club. J'ai un bon caractère. Demandez à Julian Nagelsmann ! Je suis un travailleur acharné. Entendre ces allégations est parfois difficile, mais cela ne m'affecte plus. C'est la vie, je dois l'accepter et aller de l'avant", a expliqué le joueur passé par l'OM.

Cuisance ne baisse pas les bras

Suite à cet évènement, Michaël Cuisance n'a pas été épargné par Sandro Wagner, déclarant qu'il n'avait pas sa place au Bayern Munich. Le milieu de terrain français a répondu à ses critiques : "C'est son opinion, je l'accepte. Je suis maintenant en vacances avec ma famille et j'aimerais me détendre pendant quelques jours. Nous saurons bientôt quelle sera la suite. Je dois peut-être prendre un peu de recul, puis décoller. Je reste fermement convaincu que je peux avoir une grande carrière."

Le Bayern Munich aurait reçu trois offres pour le milieu de terrain français, mais pour autant, ce dernier ne pense pas forcément à un départ au mois de janvier. En effet, Michaël Cuisance n'a pas écarté un retour dans le groupe après la trêve hivernale : "Je ne lui en ai pas encore parlé. Pourquoi ne reviendrais-je pas ? La fenêtre de transfert ouvre le 1er janvier, nous commençons l'entraînement le 2 janvier. Nous allons nous asseoir et parler de la situation. Dans ma situation, je veux plus de matchs, de minutes."

Cuisance aimerait avoir sa chance

Même s'il n'a pas eu le succès escompté jusqu'à présent au Bayern Munich, le Français ne regrette pas son choix de carrière : "De mon point de vue, ce n'était pas trop tôt ! Je suis prêt à tout. Le Bayern a fait beaucoup à l'époque pour me convaincre de partir. Bien sûr, j'espérais avoir plus de temps de jeu - et quand j'ai changé, je croyais fermement que je jouerais régulièrement. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. J'ai ce qu'il faut pour jouer régulièrement dans un club comme le Bayern. J'en suis convaincu. Mais j'ai rarement eu l'occasion de le faire. Sous Hansi Flick seulement en fin de saison, avec Julian Nagelsmann principalement en pré-saison".

"Je montre aux entraîneurs ce que je peux faire tous les jours. Mais je ne peux pas lui en vouloir, nous avons fait une excellente première partie de saison ! J'étudie tous les jours. Ce qui est dit ou écrit en public est d'une importance secondaire pour moi. Et j'ai confiance en mes forces. Ce n'est pas facile, mais je connais cette situation depuis longtemps. Je dois rester fort dans ma tête, alors je suis sûr que j'obtiendrai mes minutes de jeu", a conclu Michaël Cuisance.