Bayern - Lucas Hernandez opéré avec succès

Touché aux ligaments de la cheville droite contre l'Olympiakos, le défenseur français a été opéré avec succès ce jeudi.

"Lucas Hernández a été opéré avec succès à la cheville droite. Ce jeudi, l'opération a été réalisée par le Dr Johannes Gabel à Murnau", a fait savoir le dans un communiqué.

ℹ @LucasHernandez wurde heute erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert.



Gute Genesung, Lucas! #FCBayernhttps://t.co/t4mDrmfvVS — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2019

Mardi, le défenseur de l'équipe de avait été contraint de sortir en court de match sur la pelouse de l' (3-2). Le diagnostic, tombé entre temps, est sévère puisqu'il souffre d'une rupture partielle des ligaments de la cheville droite. Si aucune durée d'indisponibilité n'a pour l'heure été évoquée, il ne devrait pas être en mesure de rejouer en 2019.

Une année qui aura été compliquée sur le plan physique pour l'ancien colchonero, dont la saison dernière s'était terminée en février avant son transfert en Bavière. La faute à une blessure aux ligaments du genou, un genou qui l'a de nouveau gêné depuis le début de la saison, créant notamment quelques tensions entre son club et l'équipe de France au moment de sa convocation pour les matches contre l' et la alors qu'il était incertain.

Une mauvaise nouvelle également pour le Bayern Munich, dont le secteur défensif apparaît de plus en plus dépeuplé. Le forfait de Lucas Hernandez vient en effet s'ajouter à celui de Niklas Süle, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou contre Augsbourg et dont la saison est probablement terminée.