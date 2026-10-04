Alessandro Bastoni a été l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts l'été dernier, et il a alimenté toutes les conversations en raison du flou qui entourait son avenir. Pendant plusieurs semaines, son nom a été associé au Barça, en particulier lorsque tous les indicateurs confirmaient que le club catalan allait renforcer sa ligne défensive.

Mais le Barça a décidé de donner la priorité à d'autres postes, et il a fini par ne recruter aucun défenseur central.

Bastoni figurait parmi les noms les plus appréciés des joueurs suivis par le Barça, que ce soit pour son potentiel ou pour sa capacité à s'adapter à la philosophie de jeu de l'entraîneur allemand, Hansi Flick, selon le journal catalan « Sport », qui a qualifié le défenseur italien d'« occasion manquée ».

À lire aussi

El Seibari parmi les 10 joueurs les plus chers de la Bundesliga : Olise domine tout le monde

Une révolution attendue dans le onze du Barça après la trêve internationale : Hamza sous les projecteurs

Par la suite, le Real Madrid a lui aussi étudié la possibilité de recruter le défenseur italien, mais l'intérêt ne s'est pas transformé en offre officielle. C'est ainsi que Bastoni a décidé de rester à l'Inter Milan, où il demeure un élément essentiel du projet des Nerazzurri.

En réalité, la position de l'Inter Milan, qui n'était disposé à négocier son départ que contre une somme énorme avoisinant les 80 millions d'euros, a pratiquement fermé la porte à tout transfert éventuel. Quoi qu'il en soit, Bastoni livre, en ce début de saison, des prestations qui prouvent qu'il est un défenseur de très haut niveau.

Les performances et les buts

Avec le coup d'envoi de la saison, Bastoni est redevenu l'un des piliers de la défense de l'Inter Milan, puisqu'il dirige la ligne arrière et reste un élément central dans la construction du jeu, ce qui constitue l'une de ses principales qualités. Mais son importance ne se limite pas à son club, car il est aussi l'une des vedettes de la sélection italienne, et il a ajouté à ses qualités un aspect inhabituel dans son style de jeu : marquer des buts.

Au cours de la trêve internationale actuelle, Bastoni a marqué lors des deux rencontres qu'il a disputées avec l'Italie, la première face à la Turquie (4-1), et la seconde vendredi contre la France, lorsque son but a offert à la Nazionale un précieux match nul (1-1).

Marquer n'a pas été l'une des principales caractéristiques de Bastoni tout au long de sa carrière, puisqu'il s'est contenté la saison dernière d'inscrire seulement deux buts avec l'Inter Milan, en 40 matchs. Mais en ce début de saison, il trouve plus facilement le chemin des filets, et plus précisément sous le maillot de la sélection italienne.



