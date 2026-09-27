Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, est l'un des attaquants les plus prometteurs au monde, selon la description du journal« Sport » catalan.

Le Barça a été le premier à le recruter, après avoir misé fortement sur son prêt, puis sur un transfert définitif, avant de le lier par une prolongation de contrat et de relever le montant de sa clause libératoire.

Hamza a impressionné les observateurs durant la période de préparation, et il est devenu un élément important de l'équipe première d'Égypte, ce qui a fortement attiré l'attention sur lui sur le marché des transferts.

Les enchères autour de Hamza ont atteint les bureaux et au-delà, après que les meilleures agences de représentation de joueurs ont commencé à se mobiliser pour tenter de s'attacher les services de l'attaquant égyptien et de gérer l'avenir de sa carrière, selon « Sport ».

Au cours des dernières semaines, les mouvements autour du joueur se sont multipliés, et la période à venir pourrait connaître des développements sur ce plan, mais le sentiment de sérénité au sein du Barça reste grand, compte tenu du succès obtenu jusqu'à présent pour sécuriser l'avenir de Hamza.

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La relation entre le club et l'entourage personnel du joueur semble excellente, d'autant que la famille de Hamza a misé sur le Barça et se dit satisfaite de ce choix.

Malgré cela, Hamza n'a jusqu'à présent quasiment pas eu de véritables occasions avec l'équipe première lors des matches officiels, puisqu'il n'a joué que 5 minutes face au Rayo Vallecano. De plus, le repositionnement de Raphinha au poste d'avant-centre pur, en plus de l'arrivée de Gabriel Jesus, ne lui laisse qu'une marge étroite pour jouer.

Le plan du Barça consiste à faire disputer à Hamza entre 10 et 15 matches avec l'équipe première cette saison, dans le but de lui offrir une progression et une maturation de manière mesurée.

Plusieurs offres de prêt devraient arriver lors du marché des transferts hivernal en janvier, mais l'objectif commun entre le joueur et le club est de poursuivre sa progression en toute tranquillité au sein du Barça. Il n'existe pour l'heure aucun signe d'un changement de ce plan, à moins que Hamza ne réclame davantage de minutes, de peur que le manque de temps de jeu n'affecte son développement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.

Des craintes au sein du club catalan

Au Barça, certaines craintes existent concernant la participation de Hamza au prochain match de l'Égypte, puisque cette dernière affronte le Soudan du Sud mardi, et tous les indices laissent penser que le jeune attaquant sera titulaire, en l'absence de Mohamed Salah lors de cette rencontre.

Le match se joue sur une pelouse synthétique et dans des conditions qui ne semblent pas idéales, c'est pourquoi le Barça espère que Hamza ne rencontrera aucun problème, d'autant qu'il est devenu l'un des éléments fixes des plans et des listes du club.

Le message au sein du club catalan est clair : le Barça possède un joyau, un joueur dont on s'attend à ce que le bruit autour de lui s'amplifie au cours de la période à venir. En Égypte aussi, la patience commence à s'émousser en raison du manque de minutes de jeu, mais l'entraîneur Hans Flick sait comment le gérer, avec la conviction de disposer d'un avant-centre pur pour l'avenir, selon « Sport ».



