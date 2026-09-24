L'Anglais Anthony Gordon, joueur du Barça, est entré dans la polémique autour du Ballon d'Or, dont la remise est prévue le 26 octobre prochain par le magazine français « France Football ».

Gordon évolue aux côtés de Harry Kane en sélection anglaise, et il est également devenu coéquipier de l'international espagnol Lamine Yamal au sein du Barça, après son transfert en provenance de Newcastle lors du dernier mercato estival.

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Avant la rencontre entre l'Angleterre et son hôte l'Espagne, attendue samedi prochain sur la mythique pelouse de Wembley, dans le cadre de la journée d'ouverture de la Ligue des nations de l'UEFA, Gordon a déclaré, en réponse à une question sur son choix entre Kane et Yamal pour remporter le Ballon d'Or : « Pour moi, la récompense doit revenir à l'un des deux, au vu de ce qu'ils ont accompli. »

Il a poursuivi, dans des déclarations rapportées par la chaîne « talksport » : « Ce que Lamine a accompli à un si jeune âge, et le type de joueur qu'il est devenu, c'est stupéfiant ! Il est actuellement à un tout autre niveau. »

Gordon a ajouté : « Qu'un joueur âgé de 19 ans fasse ce que fait Lamine, c'est fou. Mais si l'on parle de la saison dernière, alors "H" (Kane) a un argument aussi solide que n'importe qui d'autre, car sa saison a été historique. Le nombre de buts qu'il a inscrits, et ce qu'il nous a apporté durant la Coupe du monde. Chacun d'eux a des raisons extrêmement solides. Je leur souhaite donc à tous les deux beaucoup de succès. »

Yamal avait laissé entendre qu'il méritait cette prestigieuse récompense, tandis que Kane a refusé de se placer à un rang supérieur aux autres candidats, laissant la décision aux votants.











