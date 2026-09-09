Bundesliga - Journée 3 13 sept. 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Elversberg vs Bayern Munich débutera le 13 septembre 2026 à 11h30 EST et 15h30 GMT.

Le petit nouveau espère tenir tête au géant bavarois Bayern

Elversberg a connu un début de conte de fées en Bundesliga, en remportant ses deux premiers matches après sa promotion dans l’élite pour la première fois de son histoire. C’est une ascension fulgurante pour un tout petit club qui évoluait encore au quatrième échelon du football allemand en 2022. L’équipe a signé des succès prolifiques contre Leverkusen (3-2) et le Borussia Mönchengladbach (4-3). L’attaquant français David Mokwa a marqué lors des deux rencontres.

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Incroyablement, Harry Kane n’a pas marqué lors de la victoire 5-1 du Bayern contre Stuttgart pour l’ouverture de sa saison. Joshua Kimmich a délivré deux passes décisives, tout comme la recrue estivale Ismael Saibari. Plus incroyable encore, le Bayern s’est contenté d’un match nul 0-0 contre Schalke lors de sa rencontre suivante. C’était une surprise, étant donné que le club bavarois avait cumulé un score total de 42-2 contre Schalke sur les 12 confrontations précédentes. L’équipe de Vincent Kompany sera impatiente de renouer avec la victoire.

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Compositions probables

Elversberg (4231) : Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231) : Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Nouvelles des équipes et effectifs

Elversberg sera privé de Luis Seifert sur blessure, tandis que Vincent Wagner purge une suspension. Des mises à jour sur l’effectif seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Le Bayern Munich aborde cette rencontre avec David Santos Daiber et Tarek Buchmann indisponibles sur blessure. Vincent Kompany n’a aucune suspension à gérer, même si la forme et la disponibilité de Jamal Musiala, qui a récemment révélé avoir traversé une période de maladie, seront surveillées avant le match.

Forme

Elversberg a remporté quatre de ses cinq derniers matches compétitifs, avec pour seule fausse note un nul 1-1 lors d’un match amical de pré-saison contre Majorque. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-3 en Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach, et l’équipe avait aussi battu le Bayer Leverkusen 3-2 plus tôt dans la campagne de championnat. Sur ses cinq derniers matches, Elversberg a inscrit 12 buts et en a encaissé sept, affichant à la fois des intentions offensives et une certaine vulnérabilité défensive.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches compétitifs, pour un nul. Sa sortie la plus récente a été un 0-0 en Bundesliga sur la pelouse de Schalke 04, tandis que son résultat marquant sur cette série a été une victoire 5-1 en championnat contre le VfB Stuttgart lors de la 1re journée. Le Bayern a marqué 12 buts et n’en a concédé qu’un sur les quatre matches où il a trouvé le chemin des filets, ce qui souligne que le mutisme contre Schalke a constitué une exception isolée par rapport à son rendement habituel.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur de récentes confrontations entre Elversberg et le Bayern Munich n’est disponible à ce stade.

Classement

En Bundesliga, Elversberg occupe actuellement la quatrième place, tandis que le Bayern Munich est sixième après les deux premières journées.