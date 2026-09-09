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Avant-match de Bundesliga : Elversberg contre le Bayern Munich

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H. Kane
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Elversberg

Avant-match complet d’Elversberg contre le Bayern Munich en Bundesliga. Nous parlons tactique, actualité des équipes, transferts et plus encore.

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Bundesliga - Journée 3
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Elversberg vs Bayern Munich débutera le 13 septembre 2026 à 11h30 EST et 15h30 GMT.

Le petit nouveau espère tenir tête au géant bavarois Bayern

Elversberg a connu un début de conte de fées en Bundesliga, en remportant ses deux premiers matches après sa promotion dans l’élite pour la première fois de son histoire. C’est une ascension fulgurante pour un tout petit club qui évoluait encore au quatrième échelon du football allemand en 2022. L’équipe a signé des succès prolifiques contre Leverkusen (3-2) et le Borussia Mönchengladbach (4-3). L’attaquant français David Mokwa a marqué lors des deux rencontres.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

Incroyablement, Harry Kane n’a pas marqué lors de la victoire 5-1 du Bayern contre Stuttgart pour l’ouverture de sa saison. Joshua Kimmich a délivré deux passes décisives, tout comme la recrue estivale Ismael Saibari. Plus incroyable encore, le Bayern s’est contenté d’un match nul 0-0 contre Schalke lors de sa rencontre suivante. C’était une surprise, étant donné que le club bavarois avait cumulé un score total de 42-2 contre Schalke sur les 12 confrontations précédentes. L’équipe de Vincent Kompany sera impatiente de renouer avec la victoire.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Compositions probables

Elversberg (4231) : Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231) : Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Nouvelles des équipes et effectifs

Elversberg vs Bayern Munich Équipes probables

Entraineur

Elversberg sera privé de Luis Seifert sur blessure, tandis que Vincent Wagner purge une suspension. Des mises à jour sur l’effectif seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Le Bayern Munich aborde cette rencontre avec David Santos Daiber et Tarek Buchmann indisponibles sur blessure. Vincent Kompany n’a aucune suspension à gérer, même si la forme et la disponibilité de Jamal Musiala, qui a récemment révélé avoir traversé une période de maladie, seront surveillées avant le match.

Forme

ELV

ELV - Forme

MLL
N1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
But marqué (encaissé)
15/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
FCB

FCB - Forme

HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
N0-0
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Elversberg a remporté quatre de ses cinq derniers matches compétitifs, avec pour seule fausse note un nul 1-1 lors d’un match amical de pré-saison contre Majorque. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-3 en Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach, et l’équipe avait aussi battu le Bayer Leverkusen 3-2 plus tôt dans la campagne de championnat. Sur ses cinq derniers matches, Elversberg a inscrit 12 buts et en a encaissé sept, affichant à la fois des intentions offensives et une certaine vulnérabilité défensive.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches compétitifs, pour un nul. Sa sortie la plus récente a été un 0-0 en Bundesliga sur la pelouse de Schalke 04, tandis que son résultat marquant sur cette série a été une victoire 5-1 en championnat contre le VfB Stuttgart lors de la 1re journée. Le Bayern a marqué 12 buts et n’en a concédé qu’un sur les quatre matches où il a trouvé le chemin des filets, ce qui souligne que le mutisme contre Schalke a constitué une exception isolée par rapport à son rendement habituel.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur de récentes confrontations entre Elversberg et le Bayern Munich n’est disponible à ce stade.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AugsbourgAugsbourgFCA
220071+66
V
V
2
FribourgFribourgSCF
220051+46
V
V
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
V
V
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
V
V
5
MayenceMayenceM05
211050+54
V
N
6
Bayern MunichBayern MunichFCB
211051+44
N
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
V
D
8
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
D
V
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
V
D
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
210145-13
V
D
11
CologneCologneKOE
210146-23
D
V
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
D
N
13
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
201147-31
D
N
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
N
D
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
D
N
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
D
D
17
M'GladbachM'GladbachBMG
200237-40
D
D
18
HambourgHambourgHSV
200207-70
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Bundesliga, Elversberg occupe actuellement la quatrième place, tandis que le Bayern Munich est sixième après les deux premières journées.

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