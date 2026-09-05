Avant la campagne européenne : faux pas surprise du Bayern Munich face à Schalke

Le Bayern Munich a trébuché de manière surprenante en championnat d'Allemagne, après s'être contenté d'un match nul et vierge sur la pelouse de son hôte, Schalke 04, ce samedi au stade « Veltins-Arena », dans le cadre de la deuxième journée de la compétition.

Avec ce résultat, le géant bavarois porte son total à 4 points, à la 4e place du classement de la Bundesliga, avec deux points de retard sur Fribourg, le Borussia Dortmund et Leverkusen, à égalité en tête avec 6 points.

De son côté, le club au maillot bleu royal inscrit son premier point au compteur, pour remonter à la 14e place.

Le Bayern avait abordé la rencontre avec un moral élevé, après avoir entamé la défense de son titre par une large victoire face à Stuttgart (5-1), avant de rééditer sa domination en Coupe d'Allemagne en s'imposant contre Osnabrück (4-1).

Mais il a cette fois échoué à faire trembler les filets de Schalke, malgré le grand écart de moyens entre les deux équipes, en plus de sa mainmise sur la possession à hauteur de 83 %, et de ses 15 tirs cadrés, dont 5 sur les poteaux et la transversale.

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La composition de l'entraîneur Vincent Kompany a connu des changements notables par rapport à l'ouverture de la Bundesliga, dont le plus marquant a été l'entrée comme titulaire de l'international marocain Ismaël Saibari, après avoir délivré deux passes décisives à la suite de son entrée en cours de jeu face à Stuttgart lors de la première journée, puis avoir été titulaire contre Osnabrück en Coupe d'Allemagne.

Saibari a quitté le terrain à la 57e minute, remplacé par son coéquipier français, Michael Olise.

La confrontation revêtait une importance particulière pour Schalke, l'équipe disputant son premier match au stade « Veltins-Arena » en championnat d'Allemagne depuis plus de 3 ans, après son retour parmi l'élite.

Le club avait perdu son match d'ouverture, en Bundesliga cette saison, face à Augsbourg (0-3).

Le faux pas du tenant du titre du championnat d'Allemagne est survenu quelques jours seulement avant le coup d'envoi de son parcours au niveau européen, alors qu'il s'apprête à accueillir le club norvégien du Bodø/Glimt, jeudi prochain au stade de l'Allianz Arena, à l'entame de la Ligue des champions.

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