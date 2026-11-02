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Atlético Madrid - Bayern Munich : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions

En Ligue des champions, l’Atlético de Madrid affronte le Bayern Munich. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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BelgiqueProximus Pickx
SuisseBlue Sport
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Atlético de Madrid - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
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Le match entre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

Atlético de Madrid - Bayern Munich : qui diffuse le match aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich ?

L’Atlético de Madrid arrive à Madrid avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe de Diego Simeone a inscrit dix buts et n’en a encaissé que deux. Elle reste sur un match nul 1-1 sur le terrain du VfB Stuttgart en Ligue des champions, après une victoire 1-0 contre l’Espanyol en Liga. Autre résultat particulièrement marquant : une victoire 2-0 contre Manchester United en Ligue des champions.

Le Bayern Munich compte lui aussi trois victoires, un match nul et un autre partage des points. Les Munichois ont inscrit 14 buts et en ont encaissé sept. Leur dernier match s’est terminé sur un score de 2-2 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Auparavant, ils avaient battu Magdebourg 6-1 en Coupe d’Allemagne et le RB Leipzig 6-1 en Bundesliga.

ATM

ATM - Forme

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
N1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
But marqué (encaissé)
7/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
FCB

FCB - Forme

RBL
V6-1
ARS
N2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
But marqué (encaissé)
19/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Atlético de Madrid - Bayern Munich : compositions d’équipe

Atlético Madrid vs Bayern Munich Équipes probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-4-2
Atlético Madrid

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • D. Simeone
  • V. Kompany

Atlético de Madrid - Bayern Munich : forme récente

ATM

ATM - Forme

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
N1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
But marqué (encaissé)
7/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
FCB

FCB - Forme

RBL
V6-1
ARS
N2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
But marqué (encaissé)
19/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Atlético de Madrid - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Face à face

Atlético MadridNulBayern Munich
1
1
3
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
3Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Atlético de Madrid - Bayern Munich : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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