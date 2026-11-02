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Atlético de Madrid - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Le match entre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

Atlético de Madrid - Bayern Munich : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à l’Atlético de Madrid et au Bayern Munich ?

L’Atlético de Madrid revient à Madrid avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe de Diego Simeone a inscrit dix buts et n’en a encaissé que deux. Elle reste sur un match nul 1-1 sur le terrain du VfB Stuttgart en Ligue des champions, après une victoire 1-0 contre l’Espanyol en Liga. Autre résultat particulièrement impressionnant : une victoire 2-0 contre Manchester United en Ligue des champions.

Le Bayern Munich compte lui aussi trois victoires, un match nul et un autre partage des points. Les Munichois ont inscrit 14 buts et en ont encaissé sept. Leur dernier match s’est terminé sur un score de 2-2 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Auparavant, ils avaient remporté deux rencontres sur le score de 6-1, face à Magdebourg en Coupe d’Allemagne et au RB Leipzig en Bundesliga.

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