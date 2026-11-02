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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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« Arrêtez de ressentir ce complexe d'infériorité ! » : Koundé enflamme la colère du public français avec une réponse cinglante

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« Je reçois souvent des messages de ce genre »

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Jules Koundé, le joueur du Barça, s'est retrouvé au cœur d'une polémique avec ses abonnés français, à cause de la langue anglaise.

Koundé, le défenseur du Barça et de l'équipe de France, utilise l'anglais sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué la colère de nombreux compatriotes qui lui ont demandé d'utiliser le français.

Selon le site « tribuna », le Français a répondu au message d'un utilisateur sur Snapchat qui disait : « Arrêtez d'essayer de nous rendre anglophones ».

Koundé a déclaré dans sa réponse : « Je reçois beaucoup de messages comme celui-ci, alors je vais y répondre. Il est temps que les Français cessent de se sentir vexés ou d'avoir un complexe d'infériorité envers les personnes qui parlent anglais. »

Il a poursuivi : « C'est la langue la plus répandue au monde, et de plus elle domine de nombreux domaines : le cinéma, la musique, les affaires, etc. J'aime ces industries, elles ont une influence sur moi, j'ai donc fait l'effort d'apprendre la langue et j'aime la parler. »

Koundé a conclu : « Je vais donc continuer à alterner entre le français, l'anglais et l'espagnol aussi. Vous n'avez qu'à faire avec. »

 

 

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