Arabie Saoudite : Al-Hilal prend une forte et étonnante décision pour Neymar

Victime d’une blessure, Neymar est dans le dur en Arabie Saoudite. Al-Hilal prend une décision radicale à propos du Brésilien.

Coup dur pour Neymar Jr quelques semaines après sa blessure contractée en sélection lors du dernier rassemblement. Le club saoudien décide de tourner la page de l’attaquant brésilien.

Neymar gravement blessé

Dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier, la sélection nationale du Brésil, Al-Hilal et aussi Neymar Jr ont reçu un gros coup dur. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’était blessé au genou gauche à la suite d’un contact avec De la Cruz lors du match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL (défaite du Brésil 2-0).

« L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo », avait indiqué la Fédération brésilienne de football (CBF) en octobre dernier après la blessure du joueur.

Al-Hilal va suspendre Neymar

En dehors de la tentative d’enlèvement de sa fille, Neymar Jr fait face à un gros souci avec sa nouvelle formation saoudienne. Alors que le joueur est opéré et devra manquer les terrains pendant plusieurs mois, le géant saoudien a pris une décision forte concernant sa nouvelle star.

En effet, selon les informations du média saoudien arriyadiyah, qui explique avoir été en relation avec des sources proches du club, Al-Hilal va oublier Neymar. A en croire le média, le club saoudien aurait jugé bon de suspendre temporairement l’inscription de Ney au sein de l’équipe première. Une décision qui va prendre effet dès l’hiver prochain.

Le média indique qu’un latéral gauche sera recruté lors du prochain mercato hivernal. Celui-ci remplacera le Brésilien dans la liste d’Al-Hilal, car il y a un quota de joueurs étrangers à respecter par effectif et que Neymar prend une place alors qu’il est blessé. La décision aurait déjà été validée par l’entraîneur Jorge Jesus et la direction d’Al-Hilal.