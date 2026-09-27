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imago-sport-1083749937.jpgZUMA Press Wire
Karim Malim
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Après les rumeurs sur sa conversion à l'islam : Roberto Carlos révèle le choc de sa fortune

R. Carlos
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La légende du Real Madrid se réveille sur une catastrophe qui a anéanti sa fortune

Roberto Carlos, l'un des plus grands latéraux de l'histoire du football, n'aurait jamais imaginé que sa carrière sur les terrains se terminerait par la perte de la majeure partie de sa fortune, après avoir révélé avoir perdu près de 160 millions d'euros en raison de problèmes financiers et familiaux, ainsi que d'affaires liées à son ancien agent.

La star brésilienne, âgée de 53 ans, possède un parcours exceptionnel, marqué par ses exploits avec l'Inter Milan, le Real Madrid et la sélection brésilienne, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 2002.

Roberto Carlos a dévoilé les détails de la crise qu'il a traversée après sa retraite, déclarant : « J'ai été confronté à de graves problèmes, certaines personnes ayant retiré mon argent de mon compte bancaire. En raison de problèmes avec mon ancien agent et de problèmes familiaux, j'ai perdu 99 % de tout ce que j'avais gagné grâce au football. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le site Foot Mercato français : « Un jour, je me suis endormi, et le lendemain matin, on m'a présenté une pile de documents dont je ne connaissais même pas l'existence. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais perdu tout ce que j'avais gagné par mon travail tout au long de ma vie. »



Roberto Carlos avait démenti les informations parues récemment au sujet de sa conversion à l'islam, à la suite de son mariage avec la Marocaine Souheila Tahiri. Il avait ainsi déclaré : « J'éprouve le plus grand respect pour l'islam, et c'est merveilleux de voir ma femme prier, mais les rumeurs qui circulent au sujet de ma conversion à l'islam sont fausses. »

Des rapports de presse turcs avaient prétendu que Carlos s'était converti à l'islam après son apparition lors d'une rencontre avec le cheikh Jihad Hamada, l'une des personnalités connues au sein de la communauté musulmane du Brésil, où il aurait prononcé la double profession de foi.

Une publication du député turc du parti de la Justice et du Développement, Ali Şahin, a également contribué à la propagation de ces informations, après qu'il eut évoqué une rencontre avec plusieurs représentants de la communauté musulmane du Brésil. Mais Roberto Carlos a lui-même mis fin à la polémique, en affirmant que ce qui avait été dit au sujet de sa conversion à l'islam était « faux ».

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