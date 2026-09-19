Après le coup dur du Maroc, Klopp menacé de perdre un nouveau talent

La Fédération allemande de football semble menacée de perdre un nouveau talent binational, après l'entrée en lice de la Fédération croate dans une course serrée pour s'attacher les services de Luka Vuskovic, milieu de terrain de Schalke 04, à la suite de ses débuts avec l'équipe première face au Bayern Munich.

Selon les informations du quotidien allemand "Bild", la Fédération croate de football intensifie ses démarches afin de convaincre Vuskovic, âgé de 19 ans, de représenter la sélection croate, en profitant des origines du joueur qui lui donnent le droit de choisir entre la Croatie et l'Allemagne.

Vuskovic n'a jamais représenté aucune sélection au niveau des jeunes, et il n'a disputé aucun match avec la sélection allemande première, ce qui le rend actuellement libre de choisir la sélection qu'il représentera à l'avenir, selon ce qu'a rapporté le réseau "SPOX".

Les rapports n'ont pas révélé si la Fédération allemande de football avait déjà entamé ses contacts avec le joueur, mais son éclat et la progression de son niveau pourraient pousser les responsables à agir rapidement, surtout après avoir eu l'occasion de faire ses débuts avec Schalke 04 face au Bayern Munich lors de la deuxième journée du championnat.

Schalke 04 ne s'est pas arrêté là, puisque le club a annoncé jeudi dernier la prolongation du contrat de son milieu défensif jusqu'en 2029, après avoir reçu, selon les rapports, plusieurs offres de clubs de deuxième division allemande durant la période des transferts estivaux.

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Le cas Vuskovic survient dans un contexte où la Fédération allemande a perdu, au cours des dernières années, plusieurs talents binationaux. Parmi les exemples les plus marquants figure son coéquipier à Schalke 04, Sofiane El Fouzi, qui a choisi de représenter le Maroc et est devenu un candidat pour intégrer la liste de Jürgen Klopp. Des joueurs comme Can Uzun et Kenan Yildiz avaient également choisi de représenter la sélection turque, après avoir évolué avec les sélections de jeunes allemandes.

L'avenir de Paris Brunner reste quant à lui ouvert, malgré sa première convocation avec la sélection allemande des moins de 21 ans vendredi. Le jeune attaquant suscite l'intérêt de la sélection de la République démocratique du Congo, l'entraîneur Sébastien Desabre ayant confirmé avoir pris contact avec ses parents, tout en insistant sur le fait que le joueur ne subira aucune pression.

À l'inverse, l'Allemagne semble avoir réussi à trancher l'avenir de Nnamdi Collins et de Loui Ben Farhat, après qu'Antonio Di Salvo, entraîneur de la sélection allemande des moins de 21 ans, a exprimé sa satisfaction quant à leur accord pour poursuivre leur parcours avec la sélection allemande.

Collins avait suscité l'intérêt de la sélection américaine, tandis que Loui Ben Farhat a disputé deux matches avec la Tunisie, mais il reste en mesure de changer de sélection, car ses deux participations n'ont pas eu lieu lors de matches officiels.

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