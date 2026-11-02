Les contours de la lutte pour les titres nationaux en Europe commencent à se préciser peu à peu, mais seules quatre équipes conservent encore un parcours sans défaite dans leurs grands championnats.

La Lazio, la Roma, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont désormais les seuls clubs à avoir résisté à la défaite.

Le Barça figurait parmi les clubs ayant réalisé un début parfait, après avoir remporté tous ses matchs en championnat, avant que sa série ne prenne fin par une défaite face au Real Madrid lors du Clásico.

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Avec cette défaite, le championnat d'Espagne ne compte plus aucune équipe invaincue, la course se limitant désormais à deux clubs allemands et autant d'italiens, selon le site tribuna.

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Si la présence du Bayern Munich dans cette liste ne constitue pas une grande surprise, les trois autres clubs ont des histoires différentes, et la Lazio se distingue tout particulièrement comme la surprise la plus marquante.

Le club de la capitale italienne est en effet devenu l'une des principales surprises de la saison 2026-2027, sous la houlette de l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Après dix matchs disputés en championnat, la Lazio a signé neuf victoires et un match nul, pour un total de 28 points, et occupe en solitaire la tête du championnat d'Italie, devançant de trois points l'Inter, grâce à la défaite de ce dernier dans le derby della Madonnina face à son rival milanais, le Milan AC, sur le score de 3-1.

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La Lazio devance au classement l'Inter, la Roma, le Côme et le Milan AC, son début de saison solide ayant donné à ses supporters de nombreuses raisons d'être optimistes.

La Roma connaît elle aussi un départ sans défaite sous la direction de Gian Piero Gasperini, après avoir décroché sept victoires et trois matchs nuls lors de ses dix premiers matchs de championnat, restant ainsi fortement présente dans la course au titre. Ce début de saison revêt une importance supplémentaire alors que l'équipe cherche à être sacrée championne d'Italie pour la première fois depuis 2001.

Allemagne : le Bayern Munich et Dortmund

En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund continuent d'éviter la défaite, chacun ayant signé cinq victoires et trois matchs nuls lors des huit premières journées du championnat d'Allemagne, pour un total de 18 points chacun.

La présence du Bayern Munich dans cette liste n'est pas une surprise, au vu de son palmarès national, mais Dortmund espère transformer son bon début de saison en une lutte durable pour le titre.

Avec seulement quatre clubs encore invaincus dans deux championnats, la question demeure : jusqu'à quand ces équipes parviendront-elles à conserver leur parcours sans défaite ?

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