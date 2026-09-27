Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, cherche de nouvelles solutions face au recul des performances et des résultats de la Seleção, et il semble s'orienter vers l'exploitation de l'expérience de Hansi Flick avec Raphinha au Barça.

Ancelotti compte aligner le joueur du Barça au poste d'avant-centre, lors du prochain match amical face à l'Australie, en renonçant aux autres attaquants qu'il a convoqués, dans une tentative de transposer l'« effet Raphinha » du Blaugrana à la sélection brésilienne, selon le journal« Sport » catalan.





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Raphinha vit l'une de ses meilleures périodes, avec 14 buts inscrits cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Liga en ce début de saison surprenant.

Le Barça l'a utilisé au poste d'avant-centre ou de faux numéro neuf lors du début de saison, et le joueur brésilien a réussi à afficher une efficacité offensive remarquable, ce qui a conduit Ancelotti à penser qu'il était capable de tenir le même rôle avec la sélection.

L'idée d'Ancelotti repose sur le renforcement du milieu de terrain avec davantage de puissance et de créativité, tout en tirant profit de la bonne capacité de Raphinha à conclure les actions.

De nouvelles solutions

Il semble que l'ancien entraîneur du Real Madrid commence à se lasser du niveau de Vinicius et d'Endrick, qui n'apportent pas grand-chose depuis sa prise de fonctions, ce qui le pousse à chercher de nouvelles solutions. Raphinha est devenu la référence à ses yeux, avec l'octroi de prérogatives plus importantes sur le terrain, selon « Sport ».

Raphinha avait hérité du maillot numéro 10 que portait Neymar avec la sélection du Brésil, et il conduira l'équipe lors du deuxième match amical consécutif face à l'Australie.

Au Barça, certaines inquiétudes prévalent quant au fait qu'Ancelotti puisse de nouveau épuiser le joueur, après que Raphinha a disputé l'intégralité du premier match amical (qui s'est soldé par un match nul 1-1), sur fond de probabilités qu'il joue également un grand nombre de minutes lors de la deuxième confrontation.

Raphinha jouit actuellement d'une bonne condition physique, mais sa présence avec la sélection du Brésil s'accompagne toujours de craintes qu'il soit exposé à des risques inutiles, ces circonstances lui ayant parfois causé de graves blessures.



