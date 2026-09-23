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UEFA Nations League A
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Allemagne - Grèce, aperçu de l’UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Allemagne vs Grèce
UEFA Nations League A
Allemagne
Grèce

Présentation complète du match Allemagne-Grèce en Ligue des nations de l’UEFA. Nous passons en revue la forme du moment, les dernières informations sur les effectifs et les principaux enjeux avant ce choc du groupe A2, dimanche soir, à la WWK Arena d’Augsbourg.

Allemagne - Grèce : détails du match

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UEFA Nations League A - Journée 2
WWK Arena

L'Allemagne et la Grèce donneront le coup d'envoi le 27 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Choc du groupe A2 à la WWK Arena

L'Allemagne retrouve ses bases à Augsbourg pour accueillir la Grèce lors de la 2e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l'UEFA Nations League, dans le groupe A2. Sous la direction du sélectionneur Jürgen Klopp, la Mannschaft vise à capitaliser sur le soutien de son public et à décrocher de précieux premiers points dans un groupe relevé qui comprend les Pays-Bas et la Serbie. Pour la Grèce, affronter à l'extérieur l'Allemagne, quadruple championne du monde, représente un test de taille alors qu'elle s'adapte à la concurrence du plus haut niveau en Ligue A.

Germany Training SessionGetty Images

Le raffinement tactique de la Mannschaft sous Klopp

L'Allemagne aborde le match de dimanche avec l'ambition d'asseoir rapidement sa domination dans le groupe A2. Jürgen Klopp ayant réuni un effectif très large pour favoriser l'émergence de nouveaux talents internationaux aux côtés de stars confirmées, l'Allemagne cherche à mettre en place un pressing à haute intensité et des transitions rapides. Les hôtes compteront sur le jeu dynamique dans l'axe de Jamal Musiala et Florian Wirtz pour percer les lignes défensives adverses et alimenter leur attaque.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GRE-DENGetty Images

La solidité défensive de l'Ethniki à l'extérieur

La Grèce se rend en Bavière avec la volonté d'afficher une discipline tactique face à l'une des meilleures attaques d'Europe. Après avoir gagné sa place en Ligue A, les visiteurs se concentreront sur le maintien d'un bloc compact, bas à intermédiaire, et sur des contres rapides. Le leadership clé en défense et l'efficacité de l'attaquant Vangelis Pavlidis seront essentiels si la Grèce veut créer la surprise sur le sol allemand.

Actualités des équipes et effectifs

Allemagne vs Grèce Équipes probables

Entraineur

  • J. Klopp

Jurgen Klopp dirige l'Allemagne pour cette rencontre, même si aucune composition probable ni aucune information précise sur les blessures et suspensions n'a été confirmée avant le coup d'envoi. D'autres mises à jour sur le groupe devraient être disponibles à l'approche du match.

La Grèce est entraînée par Ivan Jovanovic et, là aussi, aucune information confirmée sur l'équipe concernant les blessures, les suspensions ou un onze de départ probable n'a été publiée à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

ALM

ALM - Forme

E-U
V1-2
CUW
V7-1
CIV
V2-1
ECU
D2-1
PAR
D1-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
GRÈ

GRÈ - Forme

BLR
N0-0
PAR
D0-1
HUN
N0-0
SWE
N2-2
ITA
D0-1
But marqué (encaissé)
2/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

L'Allemagne aborde cette rencontre de Ligue des nations après avoir disputé cinq matches entre la Coupe du monde et des matches amicaux internationaux, avec trois victoires, aucun nul et deux défaites. L'équipe de Klopp a livré sa prestation la plus éclatante avec une démolition 7-1 de Curaçao à la Coupe du monde, avant d'enchaîner avec une victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Cependant, elle a été éliminée du tournoi après une défaite 2-1 contre l'Équateur et une défaite 1-1 contre le Paraguay au stade des huitièmes de finale. Sur ces cinq matches, l'Allemagne a inscrit 13 buts et en a encaissé six.

La Grèce a eu du mal à gagner ces derniers mois, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties, pour trois nuls et deux défaites. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 0-1 contre l'Italie en amical, et elle n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois sur ces cinq rencontres tout en ne marquant que trois buts. Trois de ses cinq derniers résultats ont été des nuls, dont des scores vierges face à la Hongrie et au Bélarus.

Confrontations directes

Face à face

AllemagneNulGrèce
4
0
0
Matchs Amicaux
Allemagne badge
Allemagne
ALM
2
Grèce badge
Grèce
GRÈ
1
FDM
Championnats d'europe
Allemagne badge
Allemagne
ALM
4
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
Allemagne badge
Allemagne
ALM
4
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Allemagne badge
Allemagne
ALM
2
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
12Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/4
Les deux équipes ont marqué3/4

L'Allemagne affiche un solide bilan face à la Grèce dans les confrontations recensées, avec trois victoires en quatre matches dans les données. Leur duel le plus récent remonte à un match amical de juin 2024, remporté 2-1 par l'Allemagne. Le résultat le plus déséquilibré de cette série a été une victoire 4-2 de l'Allemagne à l'Euro 2012, tandis que les précédentes rencontres de qualification pour la Coupe du monde en 2000 et 2001 s'étaient également soldées par des succès allemands. La Grèce n'a battu l'Allemagne dans aucun des quatre matches enregistrés.

Classement

Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AllemagneAllemagneALM
00000000
2
GrèceGrèceGRÈ
00000000
3
Pays-BasPays-BasPAB
00000000
4
SerbieSerbieSER
00000000
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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