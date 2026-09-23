Allemagne - Grèce, aperçu de l’UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Allemagne - Grèce : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

L'Allemagne et la Grèce donneront le coup d'envoi le 27 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Choc du groupe A2 à la WWK Arena

L'Allemagne retrouve ses bases à Augsbourg pour accueillir la Grèce lors de la 2e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l'UEFA Nations League, dans le groupe A2. Sous la direction du sélectionneur Jürgen Klopp, la Mannschaft vise à capitaliser sur le soutien de son public et à décrocher de précieux premiers points dans un groupe relevé qui comprend les Pays-Bas et la Serbie. Pour la Grèce, affronter à l'extérieur l'Allemagne, quadruple championne du monde, représente un test de taille alors qu'elle s'adapte à la concurrence du plus haut niveau en Ligue A.

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Le raffinement tactique de la Mannschaft sous Klopp

L'Allemagne aborde le match de dimanche avec l'ambition d'asseoir rapidement sa domination dans le groupe A2. Jürgen Klopp ayant réuni un effectif très large pour favoriser l'émergence de nouveaux talents internationaux aux côtés de stars confirmées, l'Allemagne cherche à mettre en place un pressing à haute intensité et des transitions rapides. Les hôtes compteront sur le jeu dynamique dans l'axe de Jamal Musiala et Florian Wirtz pour percer les lignes défensives adverses et alimenter leur attaque.

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La solidité défensive de l'Ethniki à l'extérieur

La Grèce se rend en Bavière avec la volonté d'afficher une discipline tactique face à l'une des meilleures attaques d'Europe. Après avoir gagné sa place en Ligue A, les visiteurs se concentreront sur le maintien d'un bloc compact, bas à intermédiaire, et sur des contres rapides. Le leadership clé en défense et l'efficacité de l'attaquant Vangelis Pavlidis seront essentiels si la Grèce veut créer la surprise sur le sol allemand.

Actualités des équipes et effectifs

Jurgen Klopp dirige l'Allemagne pour cette rencontre, même si aucune composition probable ni aucune information précise sur les blessures et suspensions n'a été confirmée avant le coup d'envoi. D'autres mises à jour sur le groupe devraient être disponibles à l'approche du match.

La Grèce est entraînée par Ivan Jovanovic et, là aussi, aucune information confirmée sur l'équipe concernant les blessures, les suspensions ou un onze de départ probable n'a été publiée à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

L'Allemagne aborde cette rencontre de Ligue des nations après avoir disputé cinq matches entre la Coupe du monde et des matches amicaux internationaux, avec trois victoires, aucun nul et deux défaites. L'équipe de Klopp a livré sa prestation la plus éclatante avec une démolition 7-1 de Curaçao à la Coupe du monde, avant d'enchaîner avec une victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Cependant, elle a été éliminée du tournoi après une défaite 2-1 contre l'Équateur et une défaite 1-1 contre le Paraguay au stade des huitièmes de finale. Sur ces cinq matches, l'Allemagne a inscrit 13 buts et en a encaissé six.

La Grèce a eu du mal à gagner ces derniers mois, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties, pour trois nuls et deux défaites. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 0-1 contre l'Italie en amical, et elle n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois sur ces cinq rencontres tout en ne marquant que trois buts. Trois de ses cinq derniers résultats ont été des nuls, dont des scores vierges face à la Hongrie et au Bélarus.

Confrontations directes

L'Allemagne affiche un solide bilan face à la Grèce dans les confrontations recensées, avec trois victoires en quatre matches dans les données. Leur duel le plus récent remonte à un match amical de juin 2024, remporté 2-1 par l'Allemagne. Le résultat le plus déséquilibré de cette série a été une victoire 4-2 de l'Allemagne à l'Euro 2012, tandis que les précédentes rencontres de qualification pour la Coupe du monde en 2000 et 2001 s'étaient également soldées par des succès allemands. La Grèce n'a battu l'Allemagne dans aucun des quatre matches enregistrés.

Classement