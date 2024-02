Al-Ittihad, Karim Benzema énervé par les rumeurs sur son avenir

Karim Benzema n’apprécie pas les nombreuses rumeurs sur son éventuel départ d’Arabie Saoudite.

Sous contrat avec Al-Ittihad, Karim Benzema a été au cœur de plusieurs polémiques ces dernières semaines. Entre ses envies de départ et sa mésentente avec son entraineur, Marcelo Gallardo, le Français a vu son nom être trainer partout. Mais l’ancien capitaine du Real Madrid en a marre de toutes ces rumeurs son avenir.

Benzema, persona non grata à Al-Ittihad ?

Moins d’un an après avoir remporté le Ballon d’Or en octobre 2022, Karim Benzema décidait de mettre fin à son aventure madrilène. L’ancien international français quittait alors le Real Madrid à l’été 2023 et rejoignait l’Arabie Saoudite où il s’engageait avec Al-Ittihad. L’ancien lyonnais débute bien avec le club saoudien avec 9 buts et 5 passes décisives avant de commencer par connaitre une descente aux enfers.

Les supporters d’ Al-Ittihad (5e, 34pts) lui imputaient la responsabilité des mauvaises performances du club qui est largement distancé dans la course au titre. Les critiques sur sa personne ont même poussé Karim Benzema à désactiver son compte Instagram avant de le réactiver il y a quelques semaines. Ces différents événements ont déclenché des rumeurs sur une certaine envie de départ du Français ainsi que sur des embrouilles avec son entraineur.

Karim Benzema met les choses au clair sur son avenir

Absent du stage de pré-saison d’AL-Ittihad, Karim Benzema a fait son retour dans le groupe et a même disputé son deuxième match de l’année jeudi. C’était à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions asiatique contre le club ouzbek de Navbahor Namangan (victoire 2-1). Si le but contre son camp du Français n’a pas empêché le club saoudien de se qualifier au prochain tour, il n’a pas non plus empêché Karim Benzema de garder le silence en fin de match.

Le Ballon d’Or 2022 a profité de l’occasion pour fustiger toutes les rumeurs sur son avenir et sur sa mésentente avec Marcelo Gallardo. « Je suis revenu et je vais mieux maintenant. L’histoire de mon départ n’est pas vraie et je suis heureux en Arabie Saoudite. Je n’ai aucun problème avec Gallardo, tous ceux qui disent que je veux retourner en Europe sont des menteurs. Je suis très heureux à Al Ittihad. Pour ma part, je n’ai de problèmes avec personne. Interrogez l’entraîneur sur mon absence en Arabie Saoudite. J’étais prêt pour le stage à Dubaï », a pesté Benzema.