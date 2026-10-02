40 buts ne lui suffisent pas ? Henry répond aux détracteurs de Mbappé

Malgré ses 40 buts inscrits cette saison, Kylian Mbappé continue de faire l'objet de critiques récurrentes en raison de ce que certains décrivent comme son influence sur l'équilibre des équipes pour lesquelles il évolue. Mais Thierry Henry estime que le problème ne réside pas dans la star française, mais dans la manière dont elle est utilisée au sein du système.

Henry a pris la défense du capitaine de l'équipe de France lors de son intervention dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur les ondes de « RMC », affirmant qu'il est possible de remporter des victoires avec Mbappé et que la responsabilité de trouver la bonne combinaison incombe à l'entraîneur.

Henry a déclaré : « Tu peux bien jouer avec Mbappé, mais cela dépend de l'entraîneur, qui doit trouver la situation optimale pour l'équipe. Ce sera la tâche de Zidane, exactement comme ce fut la tâche de Didier Deschamps, et comme ce fut la tâche de tous les entraîneurs qui ont travaillé avec lui au Paris Saint-Germain et à Monaco. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Tu dois trouver le bon équilibre, et c'est une tâche difficile, que Mbappé soit présent ou non. Mbappé n'est pas vraiment le problème. »









Henry a cité d'autres cas dans le football, expliquant que l'absence de certains joueurs influents peut imposer des défis tactiques différents, ce qui rend le rôle de l'entraîneur essentiel dans la construction de l'équilibre au sein de l'équipe.

La défense de Mbappé par Henry intervient à un moment où la star française fait l'objet d'un débat permanent sur l'ampleur de son influence individuelle sur la performance collective, surtout à l'approche d'une nouvelle étape sous la direction de Zinédine Zidane.



