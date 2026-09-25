35 blessures et 1701 jours d'absence : le Real Madrid face au cauchemar

À peine le Real Madrid avait-il repris son souffle après avoir renforcé sa ligne défensive que le spectre des blessures est venu de nouveau frapper aux portes de Valdebebas. Ibrahima Konaté, recruté par le club cet été pour renforcer la charnière centrale, est revenu du rassemblement de l'équipe de France avec une légère entorse au genou droit, devenant ainsi la dernière victime de la série de blessures qui frappe les défenseurs de l'équipe ces dernières années.

Et bien que la blessure de Konaté ne semble pas grave pour le moment, son timing suscite l'inquiétude au sein du Real Madrid, d'autant plus que le club l'a recruté précisément pour remédier à une crise défensive chronique aggravée par les blessures.

Le Real Madrid souffrait déjà d'absences importantes en charnière centrale : David Alaba est parti après une longue période de souffrance liée aux blessures, tandis qu'Éder Militão n'a pas pu entamer la saison dans des conditions normales, et qu'Antonio Rüdiger a eu besoin d'une gestion minutieuse de son état physique.

C'est pourquoi le club a eu recours, lors des deux dernières périodes de transferts, au renforcement de ce poste avec les recrutements de Dean Huijsen et de Konaté, en plus de la promotion du jeune Raúl Asencio et du recours occasionnel à Aurélien Tchouaméni en charnière centrale.









Mais la malédiction de la charnière centrale ne s'est pas arrêtée. Sur les huit blessures qui ont touché le Real Madrid depuis le début de la saison sous la direction de José Mourinho, quatre sont survenues au poste de défenseur central : deux blessures pour Asencio, une pour Huijsen et une autre pour Konaté.

Les chiffres révèlent l'ampleur du problème dont le Real Madrid a souffert au cours des trois dernières saisons. Les sept défenseurs qui sont passés par l'effectif de l'équipe durant cette période ont subi 35 blessures, à l'origine de 1 701 jours d'absence.

Fait notable, la crise s'est poursuivie avec le début de la saison en cours, après que trois défenseurs ont déjà connu des problèmes physiques : Asencio, Huijsen et Konaté, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol Marca.

Militão et Alaba : le visage le plus difficile de la crise

Éder Militão reste le cas le plus préoccupant. Le défenseur brésilien a subi 8 blessures, qui l'ont éloigné des terrains pendant 700 jours, et il n'a disputé que 52 matches sur 179 au cours des trois dernières saisons.

Militão a entamé la saison en cours en phase de récupération d'une longue blessure contractée en avril dernier, lui dont on attendait qu'il dirige l'arrière-garde après les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane.

Quant à David Alaba, il a lui aussi souffert de 8 blessures et de 607 jours d'absence, et n'a disputé que 47 matches sur 179 durant la même période, avant de quitter le club.

Rüdiger et Huijsen : la liste s'allonge

Antonio Rüdiger a assumé le fardeau de l'absence prolongée de ses coéquipiers, mais il a lui aussi souffert de blessures, après avoir subi 5 blessures et manqué 195 jours, tout en participant à 129 matches sur 179 au cours des trois dernières saisons.

Quant à Huijsen, lors de sa première saison avec le Real Madrid, il a connu cinq problèmes physiques et a manqué 69 jours, tandis qu'il a disputé 40 matches sur 56 la saison dernière.

Asencio a également souffert de blessures : il a connu trois problèmes physiques la saison dernière, qui l'ont tenu éloigné 31 jours, avant d'entamer la saison en cours avec deux blessures qui l'ont écarté des terrains pendant 44 jours.

Nacho et Vallejo : anciennes victimes

La liste des défenseurs qui ont souffert de blessures comprend également Nacho et Vallejo, malgré leur départ du Real Madrid. Lors de sa dernière saison avec le club, Nacho a subi deux blessures et a manqué 23 jours, tandis que Vallejo a souffert de quatre blessures durant la saison 2024-2025, qui lui ont valu 76 jours d'absence.

Ainsi, le Real Madrid se retrouve face à une crise récurrente au poste de défenseur central, où Konaté est arrivé dans l'équipe en quête de stabilité, mais s'est rapidement retrouvé sur la liste des blessés, ravivant les craintes d'une persistance de la malédiction de la charnière centrale qui a coûté cher au club ces dernières années.







