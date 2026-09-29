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FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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12 minutes qui révèlent la crise : une star du Barça sur le point de partir en janvier

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A. Balde
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Courtisé en Angleterre, en France et en Italie

Un rapport de presse espagnol a affirmé, ce mardi, qu'un joueur du Barça est désormais très proche de quitter le club catalan lors du prochain mercato hivernal.

Le journal « AS » a indiqué que Liverpool restait très intéressé par le recrutement d'Alejandro Baldé, du Barça, et poursuivrait ses efforts pour boucler l'opération en janvier prochain.

Il a précisé que Chelsea et le Milan cherchent également à le recruter durant la période des transferts hivernaux, et qu'en outre, le Paris Saint-Germain se prépare à présenter une offre d'un montant de 40 millions d'euros pour s'attacher ses services lors du prochain mercato.

Le latéral gauche envisage désormais de quitter le club catalan après avoir reculé dans les plans de l'entraîneur, Hansi Flick.

 Baldé souhaite toujours réussir avec le Barça, mais un transfert apparaît aujourd'hui comme une possibilité très envisageable au vu de sa situation actuelle.

Baldé n'a disputé que 12 minutes sous le maillot du Barça cette saison, toutes compétitions confondues, ce qui l'a poussé à envisager sérieusement d'accepter l'une des offres qui lui sont parvenues en vue d'un départ en janvier prochain.

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