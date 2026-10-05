Le quotidien italien Tuttosport a dévoilé la liste officielle des 25 finalistes en lice pour le trophée du « Golden Boy » 2026.

Vingt-cinq jeunes joueurs ont été nommés et se disputeront cette prestigieuse récompense décernée chaque année par Tuttosport depuis 2003 au meilleur joueur européen de moins de 21 ans, parmi ceux qui se sont distingués par des performances exceptionnelles avec leurs clubs et leurs sélections nationales tout au long de l'année.

Pour pouvoir être nommés, les joueurs doivent être nés en 2006 ou après, et évoluer dans l'un des vingt-cinq grands championnats européens durant la période d'évaluation.

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