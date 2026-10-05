Parmi les 25 joueurs retenus dans la liste finale du trophée « Golden Boy 2026 » figurent 8 talents de la Premier League anglaise, menés par la star marocaine Ayoub Bouaddi (Manchester City), accompagné d'Estêvão (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vušković (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) et Charalampos Kostoulas (Brighton).
En provenance de la Liga espagnole, on compte 6 joueurs : Pau Cubarsí (Barcelone), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelone), Endrick (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) et Xavi Espart (Barcelone).
Viennent ensuite 5 joueurs de la Bundesliga allemande : Lennart Karl (Bayern Munich), Said El Mala (Cologne), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) et Jobe Jadow (Borussia Dortmund).
La Serie A italienne est représentée par 3 joueurs : Karim El Ahmadi... Karim Ayebi-Gović (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) et Rodrigo Mora (Roma).
La Ligue 1 française n'est représentée que par un seul joueur : Warren Zaïre-Emery, la star du Paris Saint-Germain, tandis que la liste des 25 se complète avec deux joueurs du championnat portugais : Victor Froholdt (Porto) et Gianluca Prestianni (Benfica).
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