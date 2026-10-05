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Une seule star arabe : annonce des candidats au Golden Boy en Europe

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
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A. Bouaddi
L. Karl
K. Alajbegovic
Warren Zaïre-Emery
M. Lewis-Skelly
Endrick
Estevao
Yan Diomandé
P. Cubarsi
M. Bernal
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Barcelone domine : apparition particulière d'une star du Bayern Munich

Le quotidien italien Tuttosport a dévoilé la liste officielle des 25 finalistes en lice pour le trophée du « Golden Boy » 2026.

Vingt-cinq jeunes joueurs ont été nommés et se disputeront cette prestigieuse récompense décernée chaque année par Tuttosport depuis 2003 au meilleur joueur européen de moins de 21 ans, parmi ceux qui se sont distingués par des performances exceptionnelles avec leurs clubs et leurs sélections nationales tout au long de l'année.

Pour pouvoir être nommés, les joueurs doivent être nés en 2006 ou après, et évoluer dans l'un des vingt-cinq grands championnats européens durant la période d'évaluation.

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  • Les 25 candidats de la liste de Tuttosport pour le Golden Boy 2026

    Parmi les 25 joueurs retenus dans la liste finale du trophée « Golden Boy 2026 » figurent 8 talents de la Premier League anglaise, menés par la star marocaine Ayoub Bouaddi (Manchester City), accompagné d'Estêvão (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vušković (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) et Charalampos Kostoulas (Brighton).

    En provenance de la Liga espagnole, on compte 6 joueurs : Pau Cubarsí (Barcelone), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelone), Endrick (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) et Xavi Espart (Barcelone).

    Viennent ensuite 5 joueurs de la Bundesliga allemande : Lennart Karl (Bayern Munich), Said El Mala (Cologne), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) et Jobe Jadow (Borussia Dortmund).

    La Serie A italienne est représentée par 3 joueurs : Karim El Ahmadi... Karim Ayebi-Gović (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) et Rodrigo Mora (Roma).

    La Ligue 1 française n'est représentée que par un seul joueur : Warren Zaïre-Emery, la star du Paris Saint-Germain, tandis que la liste des 25 se complète avec deux joueurs du championnat portugais : Victor Froholdt (Porto) et Gianluca Prestianni (Benfica).

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  • La domination du Barça et de l'Espagne : un chiffre à part pour la star du Bayern

    Au niveau des pays, la liste des 25 finalistes rassemble des représentants de 14 nations. L'Espagne est en tête du classement avec quatre joueurs, suivie de l'Allemagne, du Brésil et de la France avec trois joueurs, puis de la Grèce et de l'Argentine avec deux joueurs.

    Concernant les clubs, Barcelone est le club le plus représenté dans la liste avec trois joueurs, tandis que Lennart Karl (né le 22 février 2008), joueur du Bayern Munich, est le plus jeune des nommés.

    La valeur marchande totale des 25 finalistes s'élève à 1 303 000 000 euros, soit une hausse de 56,65 % par rapport au mois de janvier 2026 (832 300 000 euros), selon le site Transfermarkt, qui est partenaire dans l'attribution de ce trophée.

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