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Une malédiction… Les flammes ravagent les remparts du Real Madrid et du Al-Hilal

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Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
X. Alonso
S. Inzaghi
A. Arbeloa
K. Benzema
Kylian Mbappé
Maroc
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Maroc

Le Real Madrid et Al-Hilal font le bilan d'une saison difficile et pleine de défis

Ce déclin n'a pas été une surprise, mais plutôt quelque chose qui rongeait l'équipe de l'intérieur, sans faire de bruit. Au début, les signes de désarroi n'étaient que passagers, puis ils se sont multipliés, jusqu'à faire partie d'un tableau qui ne ressemblait en rien à ce à quoi tout le monde était habitué.

Au sein du Real Madrid et du Al-Hilal, le déclin n'a pas été bruyant, mais s'est installé en silence, avec des résultats en baisse, une confiance ébranlée et de petits détails se transformant soudainement en crises majeures, comme si les deux équipes suivaient un même chemin sans en percevoir la fin.

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La situation est devenue plus obscure et déroutante pour tout le monde, oscillant entre des questions qui ne trouvent pas de réponse claire : s'agit-il d'une magie qui a perdu de son éclat ? Ou d'une malédiction qui s'est infiltrée sans crier gare ? Entre des stars qui éblouissent le monde et des performances inquiétantes, se dessine une souffrance commune qui ne reconnaît pas la valeur des grands noms et ne fait pas de concessions à l'histoire.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    D'un phénomène de grande ampleur à une crise cachée

    Au Real Madrid, on ne peut nier le calibre des stars qui composent l'équipe, avec une ligne d'attaque menée par Mbappé, Vinícius, Rodrygo et Arda Güler, avant qu'Alexander-Arnold et Dean Howson ne viennent renforcer les rangs.

    Tous ces noms prometteurs laissent entrevoir une puissance évidente et un potentiel énorme sur le papier, mais la réalité sur le terrain révèle un fossé entre les capacités individuelles et la cohésion collective, ce qui donne parfois à l'équipe l'impression de manquer d'identité.

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    Quant à Al-Hilal, il est devenu l'un des clubs les plus riches en stars, surtout après un mercato hivernal historique qui a vu l'arrivée de 7 joueurs de premier plan dans un effectif déjà bien fourni, emmené par Karim Benzema, Mohamed Kader Miti et le défenseur Pablo Marí, sans oublier une colonne vertébrale composée de Salem Al-Dossari, Malcom, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Savic et Ruben Neves.

    Malgré tout cet éclat, une crise latente se profile dans les deux équipes, où les stars deviennent parfois un fardeau en raison de la difficulté à intégrer tout le monde dans un jeu collectif harmonieux, car la puissance sur le papier ne signifie pas nécessairement le succès sur le terrain, et le recours aux capacités individuelles masque parfois un manque de cohésion collective et d’efficacité tactique, ce qui complique encore davantage le spectacle offert aux supporters.

    Le paradoxe est que les deux équipes possèdent tous les atouts nécessaires, des noms prestigieux et une expérience considérable, mais ce qui se passe en coulisses raconte une toute autre histoire, celle d’un manque de cohésion et d’une magie qui n’est plus capable de sauver les moments difficiles, mais qui fait désormais partie de la crise qui menace la stabilité des deux équipes cette saison.


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  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Projet inachevé

    Au début de la saison, le Real Madrid semblait se préparer à un nouveau chapitre de gloire, avec le recrutement de l'Espagnol Xabi Alonso et l'espoir de construire une équipe compétitive capable de revenir au sommet.

    Mais la réalité n'a pas été celle que tout le monde imaginait, l'équipe ayant connu une série de résultats surprenants et des crises persistantes dans les vestiaires, tout en peinent à mettre en œuvre le nouveau système sur le terrain.

    Ce début de saison chaotique s'est manifesté dès la demi-finale de la Coupe du monde des clubs, lorsque le Real Madrid a été éliminé par le Paris Saint-Germain sur un score sans appel de 4-0, premier signe que le chemin ne serait pas facile. S'en est suivie une défaite amère lors du derby madrilène face à l'Atlético (2-5) lors de la septième journée, ce qui a exacerbé l'inquiétude au sein du club royal.

    En phase de groupes de la Ligue des champions, les défaites face à Liverpool et Manchester City ont accru le sentiment de désarroi des supporters, avant que cette série de mauvais résultats ne culmine avec la perte du titre de Supercoupe d'Espagne face à Barcelone en finale sur le score de 2-3 en janvier dernier, laissant apparaître des signes évidents de l'échec du nouveau projet, malgré les grandes attentes à ses débuts.

    L'expérience n'a pas duré longtemps : six mois seulement après le coup d'envoi, le départ de Xabi Alonso a été annoncé, et Álvaro Arbeloa a été nommé pour lui succéder, dans le but de sauver ce qui pouvait l'être et de remettre l'équipe sur la bonne voie.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzagi suscite la polémique

    Quant à Al-Hilal, le club a décidé de nommer l'Italien Simone Inzaghi juste avant la Coupe du monde des clubs, afin d'entamer un nouveau chapitre avec une approche différente de celle habituellement pratiquée par « Al-Za'im », qui privilégie généralement un jeu offensif intense.

    L'objectif était de construire une équipe capable de rivaliser au niveau international, mais les débuts n'ont pas été sans difficultés, notamment en raison de l'adoption d'un style inhabituel pour les supporters et les joueurs.

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    Inzaghi a débuté son parcours en Coupe du monde des clubs par une entrée en matière remarquée, avec un match nul 1-1 entre Al-Hilal et le Real Madrid, puis un match nul et vierge contre le club autrichien de Salzbourg, avant de s'imposer face au club mexicain de Pachuca pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale.

    La grande surprise a été la victoire 4-3 contre Manchester City, qui a donné un énorme coup de pouce moral à l'équipe, mais la fin a été décevante après la défaite face au club brésilien Fluminense, et Al-Hilal a donc fait ses adieux à la compétition malgré une performance remarquable.

    Bien que l'équipe n'ait plus connu de défaite par la suite dans les différentes compétitions, le jeu collectif n'a pas affiché un niveau homogène, et le recours aux capacités individuelles est apparu plus évident que l'organisation collective.

    Le plus grand défi pour Inzaghi consiste désormais à trouver un équilibre entre la nouvelle identité et la nature traditionnelle d'Al-Hilal, afin de transformer le jeu individuel en une force collective durable, avant que cette cohésion ne se transforme en une crise plus profonde lors des saisons à venir.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pressions communes

    Le paradoxe, c'est que le Real Madrid et Al-Hilal, bien qu'ils disposent d'une pléiade de stars et rêvent de dominer les championnats, enregistrent des résultats décevants qui ne font qu'accroître la pression qui pèse sur eux jour après jour.

    Les attaques médiatiques et populaires ne cessent pas, et les critiques s'intensifient à chaque faux pas, rendant la pression de plus en plus palpable sur le terrain et dans les résultats des deux équipes.

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    La situation à Madrid semble encore plus grave, puisque le Real a perdu le titre de Supercoupe nationale et est sur le point de perdre la Liga au profit de Barcelone, qui compte 7 points d'avance à 8 journées de la fin.

    Tout cela rend le parcours de l'équipe vers la conservation des titres traditionnels semé d'embûches et alimente les doutes quant à sa capacité à retrouver la cohésion qui lui a fait défaut tout au long de la saison.

    Quant au Hilal, il a débuté la saison avec un défi de taille après avoir renoncé à disputer le Super Cup, et il risque aujourd’hui de perdre le championnat après que l’écart avec le leader Al-Nassr s’est creusé à 5 points à 7 journées de la fin.

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    Le manque de cohésion et le recours aux capacités individuelles ne parviennent pas à combler le fossé tactique, ce qui rend la tâche des deux équipes extrêmement difficile pour atteindre leurs objectifs cette saison.

    Malgré toutes ces difficultés, le Real a encore une chance de réaliser le doublé Ligue des champions-Liga, et Al-Hilal a la même opportunité, en plus de la Coupe du Roi.

    Mais la mauvaise situation technique et la baisse des résultats à un moment crucial pourraient mener à une fin douloureuse, transformant peu à peu cette confrontation en un véritable test de la patience des supporters et de la capacité des stars à renverser la situation avant qu'il ne soit trop tard.

  • Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora

    Une maudite magie française

    Au milieu de toutes les crises que traversent le Real Madrid et Al-Hilal, les supporters comptaient sur les capacités des stars françaises : Mbappé au Real et Benzema à Al-Hilal. Les attentes étaient grandes, mais la réalité a démontré que les performances individuelles ne suffisent pas à elles seules à sauver les deux équipes de leurs difficultés.

    Malgré les performances individuelles brillantes de Mbappé, sa présence entraîne un manque de collectif au sein du Real, qui s'appuie sur lui uniquement en attaque, sans trouver de solutions, contrairement à la période où il était absent pour cause de blessure.

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    Quant à Benzema avec Al-Hilal, on s'attendait à ce qu'il fasse la différence compte tenu de la présence d'une pléiade de stars techniquement supérieures à celles de son ancienne équipe, Al-Ittihad. Mais les blessures à répétition et la difficulté à s'adapter au jeu collectif l'ont empêché de réaliser ce qu'on attendait de lui, et son impact sur le niveau collectif s'est avéré moins important que prévu.

    Le paradoxe est que la magie française, qui a toujours suscité l'enthousiasme, s'est transformée en un élément qui aggrave les souffrances des deux équipes, où l'éclat individuel ne va pas de pair avec l'harmonie collective, laissant les supporters dans une attente permanente, entre espoir et inquiétude, dans l'attente que le véritable éclat revienne et ramène les deux équipes sur la voie de la victoire.