Une malédiction… Les flammes ravagent les remparts du Real Madrid et du Al-Hilal

Ce déclin n'a pas été une surprise, mais plutôt quelque chose qui rongeait l'équipe de l'intérieur, sans faire de bruit. Au début, les signes de désarroi n'étaient que passagers, puis ils se sont multipliés, jusqu'à faire partie d'un tableau qui ne ressemblait en rien à ce à quoi tout le monde était habitué.

Au sein du Real Madrid et du Al-Hilal, le déclin n'a pas été bruyant, mais s'est installé en silence, avec des résultats en baisse, une confiance ébranlée et de petits détails se transformant soudainement en crises majeures, comme si les deux équipes suivaient un même chemin sans en percevoir la fin.

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La situation est devenue plus obscure et déroutante pour tout le monde, oscillant entre des questions qui ne trouvent pas de réponse claire : s'agit-il d'une magie qui a perdu de son éclat ? Ou d'une malédiction qui s'est infiltrée sans crier gare ? Entre des stars qui éblouissent le monde et des performances inquiétantes, se dessine une souffrance commune qui ne reconnaît pas la valeur des grands noms et ne fait pas de concessions à l'histoire.