Selon Bild, le BVB ne veut pas se séparer de Nmecha. Toutefois, le club aurait établi en interne un prix plancher pour le milieu de terrain de 25 ans : au moins 120 millions d’euros pour ouvrir des négociations.
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Un transfert mirobolant serait-il finalement possible cet été ? Le BVB aurait fixé un prix astronomique pour Felix Nmecha
Nmecha s’est particulièrement illustré lors de sa première mi-temps en Coupe du monde contre Curaçao dimanche : il a ouvert le score d’une belle frappe et obtenu le penalty transformé juste avant la mi-temps pour porter le score à 3-1.
À l’approche du tournoi, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann n’a cessé de souligner l’énorme potentiel de l’attaquant hambourgeois, se disant ravi de le voir retrouver sa meilleure forme à temps, après sa blessure au genou en mars. « C’est un joueur de haut niveau qui possède toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il a beaucoup de talent, une grande vitesse et une excellente dynamique. Il est en bonne santé, en pleine forme, sans aucun problème, et il va énormément nous aider à réussir un bon tournoi. »
Un avis que Nagelsmann n’est pas le seul à partager. « Felix est l’un des meilleurs milieux box-to-box au monde », avait déjà affirmé Lothar Matthäus, le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection, avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. « S’il parvient encore à trouver l’équilibre, alors il aura tout », s’est enthousiasmé Bastian Schweinsteiger, tandis que Mats Hummels a renchéri sur MagentaTV : « Il a tout ce qu’il faut pour être de classe mondiale, je lui fais vraiment confiance pour tout en football. »
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Selon les dernières informations, José Mourinho serait « enthousiaste » à l’idée de voir le Real Madrid s’intéresser de près à Felix Nmecha.
José Mourinho, fraîchement revenu sur le banc du Real Madrid, suivrait de près Luca Nmecha. Selon Sky, le technicien portugais serait « enthousiasmé » par le milieu de terrain du Borussia Dortmund et aurait déjà pris des renseignements sur lui. Les Merengues cherchent depuis plusieurs années un milieu capable de prendre le jeu à son compte, depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric. Ces deux dernières saisons, le Real est resté bredouille sous les mandats de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa.
Outre le Real, les deux clubs de Manchester et le FC Chelsea suivraient également le joueur.
Le BVB se croyait à l’abri, au moins jusqu’au prochain mercato estival, depuis la prolongation anticipée du contrat de Nmecha en mars 2023, valable jusqu’en 2030. Sa clause libératoire de 80 millions d’euros ne devrait, en principe, être activable qu’à l’été 2027. Un départ immédiat après la Coupe du monde semblait donc hautement improbable.
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Felix Nmecha s’est engagé avec le BVB pour un montant de 30 millions d’euros.
En 2023, le Borussia Dortmund a déboursé environ 30 millions d’euros pour recruter Nmecha auprès du VfL Wolfsburg. En raison de blessures à répétition, l’attaquant a peiné à s’imposer sous le maillot « Noir et Jaune » et a rapidement été taxé de « transfert raté ». Plus largement, son recrutement a été mal perçu par les supporters du BVB : pratiquant une foi évangélique affichée, l’attaquant s’est plusieurs fois illustré par des dérapages sur les réseaux sociaux, partageant des propos homophobes et transphobes, et incarnant l’organisation « Ballers in God », très critiquée.
Le club a même dû publier un communiqué par la voix de son président, Hans-Joachim Watzke : « Felix a lui-même souligné qu’il respectait et aimait tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’orientation sexuelle. »
Sur le plan sportif, toutefois, l’attaquant n’avait rien à se reprocher la saison passée. Au contraire : il a été l’une des révélations du BVB, qui a conclu l’exercice à la deuxième place du championnat et s’est qualifié pour la Ligue des champions. En 42 matchs officiels, Nmecha a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.