Un transfert mirobolant serait-il finalement possible cet été ? Le BVB aurait fixé un prix astronomique pour Felix Nmecha

Nmecha s’est particulièrement illustré lors de sa première mi-temps en Coupe du monde contre Curaçao dimanche : il a ouvert le score d’une belle frappe et obtenu le penalty transformé juste avant la mi-temps pour porter le score à 3-1.

À l’approche du tournoi, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann n’a cessé de souligner l’énorme potentiel de l’attaquant hambourgeois, se disant ravi de le voir retrouver sa meilleure forme à temps, après sa blessure au genou en mars. « C’est un joueur de haut niveau qui possède toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il a beaucoup de talent, une grande vitesse et une excellente dynamique. Il est en bonne santé, en pleine forme, sans aucun problème, et il va énormément nous aider à réussir un bon tournoi. »

Un avis que Nagelsmann n’est pas le seul à partager. « Felix est l’un des meilleurs milieux box-to-box au monde », avait déjà affirmé Lothar Matthäus, le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection, avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. « S’il parvient encore à trouver l’équilibre, alors il aura tout », s’est enthousiasmé Bastian Schweinsteiger, tandis que Mats Hummels a renchéri sur MagentaTV : « Il a tout ce qu’il faut pour être de classe mondiale, je lui fais vraiment confiance pour tout en football. »