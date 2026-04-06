Un match où aucune erreur n'est permise... Arbeloa met au point un plan pour résister à l'attaque dévastatrice du Bayern

Dans un article d'analyse publié avant le match, le journal Sport a identifié la clé de la défense du Real Madrid face à l'une de ses absences les plus marquantes : le gardien Thibaut Courtois.

Elle a déclaré : « Arbeloa estime que la clé pour résister à la machine offensive du Bayern réside dans le Brésilien Éder Militão. Le défenseur brésilien est sans hésitation le premier choix, grâce à ses qualités physiques, sa capacité à lire le jeu et à gérer les situations individuelles complexes. »

La confiance d'Arbeloa en Militão ne vient pas de nulle part, mais de la conviction que les rencontres de cette envergure se jouent souvent sur des détails défensifs, surtout face à une équipe qui a inscrit 100 buts cette saison en Bundesliga, avec une moyenne de près de quatre buts par match.

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