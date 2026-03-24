Lens rejette la proposition du PSG de reporter le choc au sommet de la Ligue 1 afin de mieux préparer le match décisif de Ligue des champions contre Liverpool

Le Racing Club de Lens a publié un communiqué officiel sur X, dans lequel on peut lire : « Le 6 mars, le calendrier du match opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été finalisé, établissant un cadre auquel toutes les parties étaient tenues de se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de retenue, le Racing Club de Lens a fait savoir au Paris Saint-Germain, dès les premières sollicitations, son intention de ne pas voir cette date modifiée. Attaché au principe de stabilité sportive, le club a également choisi de s’abstenir de toute communication publique sur le sujet. Cependant, la récente multiplication des déclarations publiques, des interventions et des diverses suggestions nous a conduits à rompre aujourd’hui cette réserve.

« Il nous semble qu’un sentiment inquiétant commence à s’installer : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de simple « variable d’ajustement » à la merci des impératifs européens d’une poignée d’acteurs. Il s’agit là d’une conception singulière de l’équité sportive, que l’on a du mal à retrouver dans d’autres grandes compétitions continentales. Modifier la date de ce match aujourd’hui reviendrait à priver le Racing Club de Lens de compétition pendant 15 jours, pour ensuite le contraindre à enchaîner des matchs tous les trois jours – un rythme qui ne correspond ni au calendrier défini en début de saison, ni aux ressources d’un club censé absorber de telles contraintes sans conséquence.

« Il faudrait donc comprendre que le dixième budget du championnat doive s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui transcendent désormais clairement le cadre national – un cadre qui a déjà été allégé ces dernières saisons (Ligue 1 réduite à 18 clubs, suppression de la Coupe de la Ligue). Au-delà de ce cas particulier, une question plus fondamentale se pose : celle du respect dû à la compétition elle-même. On est en droit de se demander quand, sur son propre sol, le championnat semble parfois relégué au second plan derrière d’autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Le Racing Club de Lens reste attaché à l’équité, à la clarté des règles et au respect de tous les acteurs. Ce sont là des principes simples pour un football français juste et respecté. »