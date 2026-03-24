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Lens rejette la proposition du PSG de reporter le choc au sommet de la Ligue 1 afin de mieux préparer le match décisif de Ligue des champions contre Liverpool
Un combat pour le fair-play
La bataille pour le titre de Ligue 1 s'est déplacée du terrain vers les couloirs du pouvoir, le RC Lens, deuxième au classement, ayant officiellement rejeté la demande du PSG visant à reporter son match de la 29e journée. Le PSG, qui mène actuellement le classement d'un seul point, espérait alléger son calendrier national afin de se concentrer sur son double affrontement européen contre Liverpool. Cependant, Lens soutient que le report proposé les contraindrait à une période d'inactivité de 15 jours, suivie d'une série éprouvante de trois matches en une seule semaine. La direction du club a qualifié cette proposition de menace pour l'équité sportive, insistant sur le fait que la compétition nationale doit être respectée indépendamment des engagements européens.
- AFP
Communiqué officiel de Lens dans son intégralité
Le Racing Club de Lens a publié un communiqué officiel sur X, dans lequel on peut lire : « Le 6 mars, le calendrier du match opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été finalisé, établissant un cadre auquel toutes les parties étaient tenues de se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de retenue, le Racing Club de Lens a fait savoir au Paris Saint-Germain, dès les premières sollicitations, son intention de ne pas voir cette date modifiée. Attaché au principe de stabilité sportive, le club a également choisi de s’abstenir de toute communication publique sur le sujet. Cependant, la récente multiplication des déclarations publiques, des interventions et des diverses suggestions nous a conduits à rompre aujourd’hui cette réserve.
« Il nous semble qu’un sentiment inquiétant commence à s’installer : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de simple « variable d’ajustement » à la merci des impératifs européens d’une poignée d’acteurs. Il s’agit là d’une conception singulière de l’équité sportive, que l’on a du mal à retrouver dans d’autres grandes compétitions continentales. Modifier la date de ce match aujourd’hui reviendrait à priver le Racing Club de Lens de compétition pendant 15 jours, pour ensuite le contraindre à enchaîner des matchs tous les trois jours – un rythme qui ne correspond ni au calendrier défini en début de saison, ni aux ressources d’un club censé absorber de telles contraintes sans conséquence.
« Il faudrait donc comprendre que le dixième budget du championnat doive s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui transcendent désormais clairement le cadre national – un cadre qui a déjà été allégé ces dernières saisons (Ligue 1 réduite à 18 clubs, suppression de la Coupe de la Ligue). Au-delà de ce cas particulier, une question plus fondamentale se pose : celle du respect dû à la compétition elle-même. On est en droit de se demander quand, sur son propre sol, le championnat semble parfois relégué au second plan derrière d’autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Le Racing Club de Lens reste attaché à l’équité, à la clarté des règles et au respect de tous les acteurs. Ce sont là des principes simples pour un football français juste et respecté. »
L'obsession européenne du PSG
La demande du PSG met en évidence l'immense pression qui pèse sur le club parisien pour qu'il renoue avec le succès en Ligue des champions, alors que le match retour des quarts de finale est prévu le 14 avril à Anfield. Après avoir déjà éliminé Chelsea au tour précédent, le géant français estime que chaque minute de récupération supplémentaire est essentielle pour faire face à l'intensité de Liverpool. Cependant, le conseil d'administration de la LFP (Ligue de Football Professionnel) doit désormais prendre une décision difficile ce jeudi. Il doit mettre en balance le désir du PSG de représenter la France sur la scène européenne et l'intégrité d'une course au titre national plus serrée qu'elle ne l'a été depuis des années.
- GOAL
Une décision déterminante de la LFP
Tous les regards sont désormais tournés vers le conseil d'administration de la LFP, qui détient le pouvoir de passer outre l'objection de Lens et de reporter le match à la mi-mai. Si le report est accordé, Lens devra affronter un calendrier de fin de saison cauchemardesque, avec la possibilité d'affronter le PSG et Lyon en l'espace de quatre jours au cours des dernières semaines de la saison.