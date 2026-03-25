Le conseiller sportif a insisté sur le fait que le PSG ne cherche pas à manquer de respect à ses rivaux pour le titre. Au contraire, le club estime que cette décision est essentielle pour le coefficient UEFA du pays. « La position du PSG est très claire et résulte d’une mûre réflexion de notre part sur les avantages et les inconvénients qu’elle comporte, non seulement pour le PSG, mais aussi pour le football français », a-t-il expliqué.

La France se bat actuellement pour conserver sa place parmi les cinq premiers en Europe. Campos a averti que la perte de cette cinquième place créerait des problèmes importants pour toutes les équipes françaises, et pas seulement pour les champions en titre.

La situation n'est toutefois pas aussi claire pour Lens, car les enjeux sont élevés dans ce choc de Ligue 1, qui verra les deux premiers du classement s'affronter dans une rencontre potentiellement décisive.