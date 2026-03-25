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Le PSG défend sa demande de report du match crucial contre Lens, alors que la position de Liverpool à l'occasion de l'anniversaire de Hillsborough a fait capoter son projet initial concernant la Ligue des champions
Dans le respect de l'histoire tragique de Liverpool
S'exprimant sur RMC Sport, Campos a expliqué pourquoi le PSG avait demandé à la Ligue de football professionnel (LFP) de reporter son match de championnat. Le calendrier initial prévoyait que les rencontres européennes contre Liverpool aient lieu les 7 et 15 avril. Cependant, le calendrier a dû être modifié.
« Au départ, nous aurions aimé disputer la Ligue des champions mardi, puis mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril, nous avons respecté l'histoire de Liverpool car c'est une date tragique pour le club », a déclaré Campos dans son intégralité. À la place, le match retour se jouera le mardi 14 avril, ce qui réduit le temps de récupération du PSG.
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Défendre le coefficient du football français
Le conseiller sportif a insisté sur le fait que le PSG ne cherche pas à manquer de respect à ses rivaux pour le titre. Au contraire, le club estime que cette décision est essentielle pour le coefficient UEFA du pays. « La position du PSG est très claire et résulte d’une mûre réflexion de notre part sur les avantages et les inconvénients qu’elle comporte, non seulement pour le PSG, mais aussi pour le football français », a-t-il expliqué.
La France se bat actuellement pour conserver sa place parmi les cinq premiers en Europe. Campos a averti que la perte de cette cinquième place créerait des problèmes importants pour toutes les équipes françaises, et pas seulement pour les champions en titre.
La situation n'est toutefois pas aussi claire pour Lens, car les enjeux sont élevés dans ce choc de Ligue 1, qui verra les deux premiers du classement s'affronter dans une rencontre potentiellement décisive.
Lens rejette la demande de report
Malgré les arguments avancés par le club parisien, Lens s'est farouchement opposé au changement de calendrier proposé. Dans un communiqué officiel, le club nordiste a formellement rejeté cette idée, estimant que son championnat national ne devait pas servir de « variable d'ajustement » simplement pour satisfaire les ambitions européennes des équipes les plus riches. Lens a souligné que si le match était déplacé, le club se retrouverait sans match de compétition pendant 15 jours, ce qui perturberait gravement son rythme à un moment crucial de la saison. Il soutient que l'intégrité du championnat doit être préservée et que tous les clubs participants doivent être traités sur un pied d'égalité.
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En attente de la décision finale de la LFP
La décision finale revient désormais au conseil d'administration de la LFP, qui doit se réunir jeudi. Il se trouve confronté à un choix difficile : soit soutenir un représentant français sur la scène continentale, soit préserver l'équité d'une course au titre très serrée, où le Paris Saint-Germain occupe actuellement la première place avec 60 points en 26 matches. Lens totalise 59 points et occupe la deuxième place, à un point du leader malgré un match de plus disputé.