Peu avant, l’émotion l’a submergé : Niklas Süle a interrompu sa dernière interview pour entrer avec un sac McDonald’s

Replaçons les choses dans leur contexte. Avant de dévoiler son cadeau légèrement kitsch, Süle avait d’abord évoqué sa personnalité, insistant avec force sur sa fierté de ne jamais avoir renié ses principes. « Dans tous les clubs où je suis passé, j’ai toujours affiché mes couleurs. À l’époque, j’avais prévenu Dortmund : “Si vous cherchez un capitaine qui hurle sur tout le monde, vous vous trompez de personne.” J’ai passé une heure seul avec Marco Rose, il m’a motivé, j’étais en feu. Il m’a compris. Ensuite, j’ai été deuxième ou troisième capitaine et j’ai porté le brassard 15 fois, même si j’avais dit que ce n’était pas mon rôle. Puis je me suis dit : “Ils font peut-être ça parce qu’ils se disent : ‘Hé, c’est lui qui gagne l’argent, c’est lui qui doit montrer l’exemple.’” Pourquoi ai-je si bien fonctionné pendant de longues périodes au Bayern ? Parce que là-bas, ce sont d’autres joueurs qui ont endossé ce rôle. Tout le monde dans l’équipe le savait », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je ne dis absolument rien pendant le match. »

Il n’a jamais « forcé qui que ce soit en disant : “Maintenant, paie-moi ça et viens me chercher !” Mais j’ai toujours joué avec d’autres cartes. Si quelqu’un disait autre chose, il mentirait. » Son agent Volker Struth l’avait d’ailleurs mis en garde contre cette franchise. « Parfois, tu dois faire attention à ne pas être trop honnête », lui aurait-il dit. « J’ai rencontré des milliers de joueurs au cours de ma carrière et je pense que personne ne se lèverait pour dire : “Ce Süle, c’était un connard.” Je ne peux pas l’imaginer. Parce que l’humain a toujours été bien plus important pour moi que d’avoir disputé 30 matchs de plus. C’est important pour moi. »

Il reconnaît ne pas avoir « tout fait parfaitement », mais en est « plus fier que de cinq titres de champion ou de cinq Ligue des champions. Je suis toujours resté moi-même, je ne me suis jamais pris pour un caïd, et ma famille comme mes amis les plus proches en sont très fiers. » Sa voix s’étouffe alors légèrement, avant qu’il n’ajoute, les yeux brillants : « Ça me rend presque ému. » Quelques instants plus tard, le sac McDonald’s refait son apparition, provoquant à nouveau le rire de Hellmann.