Napoli a confirmé aujourd’hui, dans le compte rendu de l’entraînement du jour, le retour à l’activité du milieu de terrain écossais après l’intervention subie au cœur.

« Napoli poursuit son entraînement pendant la trêve internationale. Le groupe a effectué une séance matinale, avec un travail de force en salle et une série de changements de direction sur le terrain. Scott McTominay est revenu au SSC Napoli Training Center et a effectué une séance personnalisée en salle »