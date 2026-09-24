Les bonnes nouvelles commencent à arriver de Castel Volturno pour Napoli et pour Massimiliano Allegri. L'entraîneur livournais, au centre des critiques et de rumeurs ensuite démenties sur un possible départ, continue de devoir composer avec une infirmerie qui peine à se vider. La longue trêve servira à récupérer au moins certains des blessés de longue durée, et c'est justement aujourd'hui qu'est arrivée la confirmation du début du processus de récupération de Scott McTominay.
Napoli, McTominay de retour : quand peut-il revenir sur les terrains ?
LE COMMUNIQUÉ
Napoli a confirmé aujourd’hui, dans le compte rendu de l’entraînement du jour, le retour à l’activité du milieu de terrain écossais après l’intervention subie au cœur.
« Napoli poursuit son entraînement pendant la trêve internationale. Le groupe a effectué une séance matinale, avec un travail de force en salle et une série de changements de direction sur le terrain. Scott McTominay est revenu au SSC Napoli Training Center et a effectué une séance personnalisée en salle »
Quand peut-il revenir ?
Le premier pas effectué aujourd’hui a évidemment été important, mais les prochains jours le seront encore davantage, puisque le staff médical et athlétique évaluera les réactions physiques du joueur et, surtout, son état de santé post-opératoire.
C’est pourquoi Napoli ne s’est fixé aucune échéance précise pour son retour et, même s’il y a l’espoir de le voir sur le terrain le 10 octobre, au retour de la trêve, contre Frosinone, sa présence est aujourd’hui encore totalement à vérifier, étant donné que tout dépendra justement des prochaines séances pour comprendre quand et comment il pourra recommencer à travailler sur le terrain.
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