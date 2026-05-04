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Le président de l'Inter confirme l'intérêt du FC Barcelone pour le défenseur Alessandro Bastoni
Marotta reconnaît l’intérêt du FC Barcelone
Le président de l'Inter a fait le point sur l'avenir de Bastoni, confirmant que le FC Barcelone convoite le talentueux international italien.
Interrogé sur les ondes de Radio Anch’Io Sport, Marotta s’est montré étonnamment franc au sujet du lien entre les Blaugrana et l’un des atouts les plus précieux du club milanais.
« C'est un grand talent. Il a manqué de chance dans certaines situations. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Il a commis cette erreur naïve contre la Juventus en simulant une faute, il a été le premier à l'admettre, mais nous l'avons protégé. C'est un grand champion », a déclaré Marotta.
Avant de conclure : « Je ne nie pas l’intérêt du Barça, mais rien n’est encore concret. Un joueur part s’il exprime le désir de partir. Pour l’instant, il est heureux d’être avec nous et nous sommes heureux de l’avoir. »
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La reconstruction défensive du FC Barcelone
Cette information survient alors que Hansi Flick cherche toujours à renforcer une arrière-garde qui a parfois manqué de solidité cette saison.
Selon certaines informations, le club catalan considère Bastoni comme le candidat idéal pour occuper le poste vacant de défenseur central gaucher, d’autant plus que l’avenir des défenseurs actuellement en place au Camp Nou reste incertain.
Bien que Beppe Marotta affirme qu’aucune offre concrète n’est parvenue à ce stade, cette marque d’intérêt devrait nourrir les spéculations autour d’un transfert estival.
Sous surveillance financière depuis plusieurs saisons malgré un troisième Scudetto en cinq ans, l’Inter pourrait difficilement refuser une offre mirobolante si le club catalan passait à l’action cet été.
Préserver l'identité transalpine
Au-delà de l'avenir personnel de Bastoni, Marotta s'est également montré optimiste quant au projet à long terme de l'Inter, notamment en ce qui concerne l'identité de l'effectif.
Il a souligné l’importance de conserver une forte ossature italienne pour aborder la défense du Scudetto la saison prochaine.
« L'Italie produit des talents. Nous voulons construire un noyau solide d'Italiens ; certains prennent de l'âge, il est donc normal d'en recruter d'autres. Pour remporter le Scudetto, il faut un noyau qui comprenne le football italien », a expliqué Marotta.
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Les ambitions européennes restent intactes.
Alors que le succès national est de retour à San Siro, Marotta a clairement indiqué que la Ligue des champions restait le dernier défi à relever pour la direction de l’Inter. Après avoir accompli tant de choses sur le plan national, le président a avoué que le titre européen était le seul trophée qu’il continuait de convoiter après plusieurs tentatives infructueuses.
« J’ai disputé quatre finales et, malheureusement, je les ai toutes perdues, reconnaît Marotta. C’est un objectif que je n’ai pas encore atteint, mais l’an prochain nous travaillerons pour progresser dans cette compétition. »