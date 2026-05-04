Le président de l'Inter confirme l'intérêt du FC Barcelone pour le défenseur Alessandro Bastoni

Le président de l'Inter a fait le point sur l'avenir de Bastoni, confirmant que le FC Barcelone convoite le talentueux international italien.

Interrogé sur les ondes de Radio Anch’Io Sport, Marotta s’est montré étonnamment franc au sujet du lien entre les Blaugrana et l’un des atouts les plus précieux du club milanais.

« C'est un grand talent. Il a manqué de chance dans certaines situations. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Il a commis cette erreur naïve contre la Juventus en simulant une faute, il a été le premier à l'admettre, mais nous l'avons protégé. C'est un grand champion », a déclaré Marotta.

Avant de conclure : « Je ne nie pas l’intérêt du Barça, mais rien n’est encore concret. Un joueur part s’il exprime le désir de partir. Pour l’instant, il est heureux d’être avec nous et nous sommes heureux de l’avoir. »



