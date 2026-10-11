Fabregas a exprimé sa vive frustration quant à la gestion de Kean lors de la récente trêve internationale. S’exprimant avant le match de Serie A à fort enjeu de son équipe contre la Roma, le technicien espagnol s’est dit très préoccupé par l’utilisation de l’attaquant par l’équipe de Roberto Mancini alors qu’il avait reçu un coup. Selon Fabregas, l’état de Kean s’est aggravé après que l’Italie l’a laissé sur le terrain pendant une longue période lors de ses récents matches.

« Il sera absent une semaine ou dix jours. Il a reçu un coup lors de son premier match contre la Belgique. La communication entre la Fédération et le club devrait s’améliorer, étant donné qu’il a ensuite disputé 90 minutes d’un autre match alors qu’il était blessé, comme l’a montré l’IRM qu’il a passée hier. Maintenant, il doit s’entraîner à part », a expliqué l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone.