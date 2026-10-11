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Le médecin de la sélection italienne réplique à l’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, dans une vive polémique autour de la blessure de Moise Kean
Fabregas fulmine au sujet de la condition physique de Kean
Fabregas a exprimé sa vive frustration quant à la gestion de Kean lors de la récente trêve internationale. S’exprimant avant le match de Serie A à fort enjeu de son équipe contre la Roma, le technicien espagnol s’est dit très préoccupé par l’utilisation de l’attaquant par l’équipe de Roberto Mancini alors qu’il avait reçu un coup. Selon Fabregas, l’état de Kean s’est aggravé après que l’Italie l’a laissé sur le terrain pendant une longue période lors de ses récents matches.
« Il sera absent une semaine ou dix jours. Il a reçu un coup lors de son premier match contre la Belgique. La communication entre la Fédération et le club devrait s’améliorer, étant donné qu’il a ensuite disputé 90 minutes d’un autre match alors qu’il était blessé, comme l’a montré l’IRM qu’il a passée hier. Maintenant, il doit s’entraîner à part », a expliqué l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone.
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Le médecin de l’équipe nationale oppose une ferme réfutation
L’équipe nationale italienne n’a pas tardé à défendre ses protocoles après les critiques publiques venues du banc de Como. Angelo De Carli, médecin-chef de la sélection italienne, a publié une réponse officielle pour clarifier les procédures suivies par le personnel médical de la fédération. De Carli a assuré que les échanges avec les médecins des clubs étaient toujours ouverts et réguliers, contredisant l’idée selon laquelle le service médical de Como n’avait pas été informé de l’état physique précis de Kean pendant le rassemblement.
« Pour suivre l’état de santé des joueurs convoqués, le personnel médical de la sélection tient constamment les médecins des clubs informés et échange fréquemment avec eux avant, pendant et après le rassemblement. C’est ce qui s’est passé lors de la dernière trêve internationale, qui s’étendait sur septembre et octobre », a déclaré De Carli, cité par Sky Sport Italia.
Les conséquences pour les prochains matches de Côme
Les répercussions de ce différend surviennent à un moment délicat pour Fabregas, qui doit désormais aborder une période cruciale de la saison sans sa principale menace offensive. L’absence de Kean devrait durer entre sept et dix jours, ce qui le privera à coup sûr de l’affiche contre la Roma. La blessure a été confirmée par une IRM réalisée peu après le retour du joueur au centre d’entraînement de son club.
Kean avait joué contre la Belgique et la France pendant la trêve, mais son état physique s’est suffisamment dégradé pour le contraindre à manquer le dernier match, face à la Turquie à Bologne. Si le staff médical italien assure avoir suivi toutes les procédures nécessaires, le diagnostic du club laisse penser que la gravité du choc initial n’a pas été évaluée de la même manière. L’attaquant va désormais suivre un programme de récupération spécifique pour retrouver sa pleine forme.
- AFP
Le débat grandissant entre clubs et sélections nationales
Cet incident ajoute un nouveau chapitre aux tensions persistantes entre les entraîneurs de club et les fédérations nationales autour du calendrier surchargé du football. L’équipe d’Italie a disputé quatre matches en seulement onze jours lors de la récente trêve internationale, mettant l’effectif à rude épreuve. Alors que Kean entame sa rééducation, l’attention se porte désormais sur la question de savoir si la FIGC tiendra compte des suggestions de Fabregas pour améliorer la transparence.
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