Le Borussia Dortmund a considérablement renforcé son effectif avec la signature officielle de Veerman. Le club a confirmé ce transfert définitif, faisant venir le talentueux milieu de terrain néerlandais au Signal Iduna Park en provenance du PSV.

Cette arrivée répond au besoin de l'équipe d'apporter de la créativité et de la maîtrise technique au milieu de terrain. S'attacher les services d'un joueur du calibre de Veerman souligne l'ambition du club de rivaliser avec force sur tous les fronts, en France comme en Europe.