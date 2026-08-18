Borussia Dortmund
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Le Borussia Dortmund arrache la star néerlandaise Joey Veerman au PSV
S'attacher les services du milieu de terrain
Le Borussia Dortmund a considérablement renforcé son effectif avec la signature officielle de Veerman. Le club a confirmé ce transfert définitif, faisant venir le talentueux milieu de terrain néerlandais au Signal Iduna Park en provenance du PSV.
Cette arrivée répond au besoin de l'équipe d'apporter de la créativité et de la maîtrise technique au milieu de terrain. S'attacher les services d'un joueur du calibre de Veerman souligne l'ambition du club de rivaliser avec force sur tous les fronts, en France comme en Europe.
- AFP
Ajouter de la qualité tactique
Veerman arrive en Allemagne avec une excellente réputation, acquise grâce à ses performances régulières en Eredivisie et dans les compétitions européennes. Il a remporté avec succès trois titres consécutifs d’Eredivisie en 2023-24, 2024-25 et 2025-26, tout en soulevant la Coupe des Pays-Bas lors des saisons 2021-22 et 2022-23.
Le directeur général du sport du Borussia Dortmund, Lars Ricken, explique : « Joey est un joueur dont les qualités nous seront d’une aide énorme. Nous avons délibérément concentré notre activité sur le marché des transferts cet été sur le milieu de terrain axial, car avec Pascal Gross et Salih Ozcan, nous y avons perdu deux joueurs depuis le début de l’année, et nous prévoyons d’utiliser Emre Can en défense centrale une fois qu’il sera de retour dans l’équipe. »
S’intégrer à l’effectif
Le passage en Bundesliga représente un nouveau chapitre enthousiasmant dans la carrière du milieu de terrain. La préparation estivale et les séances d'entraînement seront cruciales pour permettre au joueur de s'adapter rapidement à l'intensité et au rythme du football allemand.
Le directeur sportif Ole Book a souligné : « Joey est un joueur de football vraiment exceptionnel, doté d'une grande créativité, de qualités techniques et de vision du jeu. Il a montré au PSV Eindhoven et avec l'équipe nationale néerlandaise qu'il pouvait évoluer régulièrement au plus haut niveau. Nous sommes ravis qu'il apporte à l'avenir son talent à notre équipe. »
- AFP
En vue des matches à venir
Les formalités du transfert ayant été bouclées avec succès, l’attention se porte désormais sur les débuts potentiels de Veerman en noir et jaune. Les supporters seront impatients de voir comment la nouvelle recrue s’intégrera au onze de départ lors des prochains matches.
Les dirigeants du club espèrent que cette arrivée de premier plan servira de catalyseur à une saison réussie et compétitive. Tous les regards seront tournés vers le milieu de terrain au moment où il entame sa nouvelle aventure en Bundesliga.
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