La sortie surprenante de Luis Enrique après l’élimination du PSG : "Je suis très…"

Une défaite choc, mais un discours à contre-courant. Luis Enrique a surpris tout le monde après la sortie prématurée du PSG en Coupe de France.

Le Parc des Princes s’attendait à une soirée tranquille. Il a vécu un soir de sidération. Battu par le Paris FC (0-1), le PSG quitte déjà la Coupe de France, sans drame apparent dans le discours de son entraîneur.

Après plus d’un an presque sans accroc, Paris a trébuché là où personne ne l’attendait. En seizièmes de finale de la Coupe de France, face à un voisin audacieux, les champions en titre ont quitté la compétition dès lundi soir. Une élimination brutale, inattendue, mais loin de provoquer une remise en cause profonde dans l’esprit de Luis Enrique.

    Un PSG stoppé net après une série exceptionnelle

    Depuis janvier 2025, le club de la capitale semblait intouchable. Sept titres glanés en l’espace de douze mois, une finale de Coupe du monde des clubs disputée l’été dernier, une impression de maîtrise constante. L’élimination contre le Paris FC vient casser cette trajectoire presque parfaite.

    Pourtant, sur le contenu, le technicien espagnol refuse toute lecture alarmiste. À ses yeux, son équipe a dominé les débats de bout en bout, sans parvenir à concrétiser sa supériorité.

    Luis Enrique assume et défend son équipe

    En conférence de presse, l’entraîneur parisien n’a laissé aucune place au doute dans son analyse.

    « Je pense que c'est très facile de parler de ce match: c'est un match très complet, on a très bien joué, on a fait tout le boulot et on a dominé le match, je ne vois aucun problème avec le match. Mais il faut marquer des buts et nous n'avons pas marqué, c'est comme ça le football, je suis très satisfait de ce que j'ai vu de manière collective et individuelle. Le résultat est injuste mais il faut l'accepter », a lancé Luis Enrique.

    Un discours ferme, presque serein, malgré la frustration évidente liée au score final.

    Un simple avertissement ou un accident isolé ?

    Interrogé sur la portée de cette défaite, Luis Enrique nuance encore. « Si tu regardes le résultat, peut-être, mais ce que j’ai vu, pendant tout le match, on a été très supérieur. C’est comme ça le football, ce n’est pas juste. Tu dois savoir perdre et dans ce cas-là c’est clair que pour nous, c’est un résultat tellement bizarre », a ajouté l’ancien coach du Barça.

    Pour lui, l’élimination ne remet pas en cause la solidité du groupe, ni la progression collective observée depuis plusieurs mois.

    Pas de triplé, mais une conviction intacte

    Double vainqueur de la Coupe de France depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique savait que la série finirait par s’arrêter.

    « Ce n'est pas notre objectif (de se faire éliminer) car c'est une compétition que nous aimons, il faut l'accepter et c'est comme ça. Si je dois perdre des matchs, j'aimerais que ce soit de cette façon », a fait savoir le technicien espagnol.

    Le message reste clair : l’attitude et le jeu priment sur le résultat brut.

    Une confiance toujours totale

    Le technicien espagnol conclut sans détour, fidèle à sa ligne. « Ce que je veux, c'est ce que je veux voir de mes joueurs individuellement et en tant qu'équipe. Je suis sûr que quand je reverrai le match, j'aurai cette sensation encore plus forte. Je suis très serein de mes joueurs et de l'équipe ».

    Le PSG sort de la Coupe de France. Luis Enrique, lui, avance sans trembler. Le club francilien est déjà tourné vers la 18e journée de Ligue 1 contre Lille vendredi prochain (21h) au Parc des Princes.

0