Kylian Mbappé dément les rumeurs « infondées » concernant sa blessure, tandis que la star du Real Madrid explique pourquoi il est rentré en France pour se faire soigner

Mbappé a souligné que son déplacement dans la capitale française était une décision mûrement réfléchie, destinée à lui permettre de rester compétitif au plus haut niveau jusqu'à la fin de la saison. Il s'est dit soulagé d'avoir enfin reçu un diagnostic clair après une période d'incertitude physique.

« Mon genou ? Il va très bien », a-t-il expliqué, selon RMC Sport. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses ont été dites, mais rien de tout cela n’est vrai. C’est la vie d’un sportif de haut niveau et d’une personnalité publique ; on peut dire des choses sans les vérifier, et ce n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions. J’y suis habitué. Mais tout va bien, je me suis rétabli à 100 %. J’ai eu la chance d’obtenir le bon diagnostic à mon retour à Paris, et ensemble, nous avons pu trouver le meilleur plan pour que je retrouve mon meilleur niveau, pour être en pleine forme pour la fin de la saison avec le Real Madrid et pour la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Lors de mon séjour à Paris il y a quelques semaines, j’ai franchi cette étape parce que je voulais tout savoir sur mon genou ; je tenais vraiment à être très minutieux. Il était question de la fin de saison avec le Real Madrid, d’une Coupe du monde, d’une carrière, et même de bien-être. C’était quelque chose qui me tracassait ; je voulais vraiment savoir ce qui n’allait pas. J’ai passé pas mal d’examens et eu des rendez-vous avec des professionnels compétents qui m’ont permis de comprendre ce qui n’allait pas. Le simple fait de savoir est rassurant. J’étais dans une situation où je ne savais pas pourquoi mon genou me faisait mal. Le simple fait de savoir donne une idée ; c’est un pas en avant, un premier pas vers la guérison. »