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Kylian Mbappé dément les rumeurs « infondées » concernant sa blessure, tandis que la star du Real Madrid explique pourquoi il est rentré en France pour se faire soigner
Les problèmes de blessures de Mbappé
Le capitaine de l'équipe de France a tenu à apaiser les inquiétudes grandissantes concernant une blessure persistante au genou gauche qui l'a tenu à l'écart des terrains depuis un mois. Malgré des informations laissant entendre que son ligament croisé postérieur était sur le point de céder, l'attaquant a profité d'un événement organisé par la société de santé Alan pour faire le point sur son état physique. Son absence a coïncidé avec une période cruciale pour les « Blancos », ce qui a suscité une attention particulière quant à son rétablissement. Cependant, le joueur de 27 ans insiste sur le fait que les rumeurs concernant sa santé sont en grande partie inventées par des sources extérieures.
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« Je suis complètement rétabli »
Mbappé a souligné que son déplacement dans la capitale française était une décision mûrement réfléchie, destinée à lui permettre de rester compétitif au plus haut niveau jusqu'à la fin de la saison. Il s'est dit soulagé d'avoir enfin reçu un diagnostic clair après une période d'incertitude physique.
« Mon genou ? Il va très bien », a-t-il expliqué, selon RMC Sport. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses ont été dites, mais rien de tout cela n’est vrai. C’est la vie d’un sportif de haut niveau et d’une personnalité publique ; on peut dire des choses sans les vérifier, et ce n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions. J’y suis habitué. Mais tout va bien, je me suis rétabli à 100 %. J’ai eu la chance d’obtenir le bon diagnostic à mon retour à Paris, et ensemble, nous avons pu trouver le meilleur plan pour que je retrouve mon meilleur niveau, pour être en pleine forme pour la fin de la saison avec le Real Madrid et pour la Coupe du monde. »
Il a ajouté : « Lors de mon séjour à Paris il y a quelques semaines, j’ai franchi cette étape parce que je voulais tout savoir sur mon genou ; je tenais vraiment à être très minutieux. Il était question de la fin de saison avec le Real Madrid, d’une Coupe du monde, d’une carrière, et même de bien-être. C’était quelque chose qui me tracassait ; je voulais vraiment savoir ce qui n’allait pas. J’ai passé pas mal d’examens et eu des rendez-vous avec des professionnels compétents qui m’ont permis de comprendre ce qui n’allait pas. Le simple fait de savoir est rassurant. J’étais dans une situation où je ne savais pas pourquoi mon genou me faisait mal. Le simple fait de savoir donne une idée ; c’est un pas en avant, un premier pas vers la guérison. »
Une tension au sein du staff médical à Valdebebas ?
La décision de se faire soigner en dehors du centre d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas a alimenté les rumeurs de tensions entre l'entourage du joueur et le service médical du club.
Madrid a publié un communiqué officiel en début de mois pour clarifier l'état de santé de Mbappé, déclarant : « Après les examens effectués sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision du service médical du Real Madrid, le diagnostic d'une entorse au genou gauche et la pertinence du traitement conservateur suivi sont confirmés. En attendant l'évolution. »
Cependant, le journaliste Anton Meana, sur Cadena SER, a présenté une vision contrastée du diagnostic, affirmant que la blessure était en réalité très grave. « Nous allons parler d’entorse uniquement parce que c’est ce qu’indique le rapport médical, mais la blessure est vraiment grave. Il reste 100 jours avant la Coupe du monde et Mbappé n’a pas de temps à perdre. Il a besoin de ces 100 jours pour se rétablir complètement », a expliqué Meana.
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Et maintenant ?
L'attention se tourne désormais vers le terrain, alors que Mbappé rejoint l'équipe de France à Clairefontaine. Mbappé, qui a inscrit 38 buts en 35 matches toutes compétitions confondues pour Madrid cette saison, devrait éviter toute nouvelle blessure pendant la trêve internationale afin d'être disponible pour le prochain match du club contre Majorque le 4 avril. Les Blancos occupent actuellement la deuxième place de la Liga avec 69 points en 29 matches, à quatre points du leader Barcelone, et ils affronteront le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.