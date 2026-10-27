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Harry Kane Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Karim Malim
Traduit par

Harry Kane terrasse Mbappé et Yamal avec sang-froid : comment il a déjoué les pronostics et raflé le Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
Kylian Mbappé
L. Yamal
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
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L'Anglais brise une attente de 25 ans sans Ligue des champions ni Coupe du monde !

Dans le monde du football, les buts ne suffisent pas toujours à ouvrir les portes de la gloire, et les titres seuls ne garantissent pas d'accéder au trône du meilleur joueur du monde. Mais Harry Kane a décidé d'écrire sa propre histoire, dépassant les calculs des prévisions qui l'ont accompagné pendant de longues années, jusqu'à passer du statut d'attaquant dont certains doutaient de la capacité à atteindre le sommet à celui de star brandissant le Ballon d'Or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans ce sport.

Après un quart de siècle d'attente, les Anglais ont retrouvé les souvenirs d'un sacre avec un trophée qui avait fui les joueurs de leur pays depuis le succès de Michael Owen en 2001, après que le capitaine de la sélection anglaise et attaquant du Bayern Munich a remporté le prix du meilleur joueur du monde lors d'une cérémonie organisée à Londres. Il devient ainsi le cinquième Anglais à réaliser cette performance, au terme d'une forte concurrence avec les plus grandes stars du football mondial.

Mais le sacre de Kane n'a pas été qu'une simple récompense pour une saison exceptionnelle en matière de buts : il porte en lui une histoire différente. Il est en effet survenu malgré son échec à remporter certains des plus grands titres, à un moment où les pronostics penchaient vers d'autres noms, parmi lesquels le Français Kylian Mbappé et l'Espagnol Lamine Yamal.

Alors, comment Kane a-t-il réussi à renverser la situation ? Qu'est-ce qui a rendu ses statistiques suffisantes pour faire pencher la balance en sa faveur ? Et ce sacre représente-t-il le début d'une nouvelle ère pour l'attaquant anglais, ou bien conserver le Ballon d'Or sera-t-il le test le plus difficile de sa carrière ?

  • Michael OwenGetty Images Sport

    25 ans d'attente : Kane ramène le Ballon d'Or en Angleterre

    Harry Kane est entré dans l'histoire du football anglais par la grande porte, devenant le premier joueur de son pays à remporter le Ballon d'Or depuis le sacre de Michael Owen en 2001, mettant ainsi fin à une attente de 25 ans et ramenant le nom de l'Angleterre au premier plan de l'une des plus importantes compétitions individuelles du monde du ballon rond.

    L'attaquant du Bayern Munich est devenu le cinquième joueur anglais à être couronné de ce trophée, après Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966 et Kevin Keegan en 1978 et 1979, avant que Kane ne les rejoigne avec une histoire différente, façonnée par les buts, la régularité et la capacité à offrir des niveaux de performance exceptionnels dans plus d'une compétition.

    La liste des lauréats du trophée issus du Royaume-Uni comprend également l'Écossais Denis Law, sacré en 1964, et George Best, la star d'Irlande du Nord, qui l'a remporté en 1968, élargissant ainsi la liste des noms britanniques ayant laissé leur empreinte dans l'histoire du trophée.

    Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a terminé à la deuxième place, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, a occupé la troisième place, après être entré dans la course parmi les favoris grâce à son talent remarquable et à son grand impact avec le club catalan.



    Kane n'a pas caché sa surprise d'avoir atteint ce statut, déclarant dans des propos accordés à la plateforme « DAZN » : « Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que j'arrive ici, et peut-être que moi-même je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau. »

    Et d'ajouter : « J'ai connu beaucoup de hauts et de bas, surtout au début de ma carrière. Je n'ai jamais été ce joueur que les gens considéraient comme une future grande star, comme c'est le cas pour certains joueurs aujourd'hui. »

    L'attaquant anglais a poursuivi : « J'ai dû faire preuve de patience et travailler dur ; bien souvent, j'ai dû mener un combat contre moi-même, et il m'a fallu surmonter cela par la confiance en soi et la détermination. »

    Il a expliqué que ce parcours l'avait aidé à conserver son humilité et son réalisme, même après avoir atteint les plus hauts niveaux, soulignant que le désir constant d'évoluer et de s'améliorer avait été l'un des facteurs les plus importants qui l'ont mené au succès.

    La célébration de son exploit ne s'est pas limitée aux supporters et aux médias, puisque Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a exprimé sa très grande joie face au sacre de son capitaine, qualifiant la victoire de ce trophée de « grand honneur ».

    Le prince William a également salué l'ancien attaquant de Tottenham Hotspur, le décrivant comme un « capitaine formidable et un joueur exceptionnel », confirmant le statut atteint par Kane au sein du football anglais et au-delà.


  • Harry Kane GFX GOAL ONLYGoal AR

    Une saison exceptionnelle en chiffres : 61 buts avec le Bayern Munich

    Le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or n'a pas été le fruit d'impressions ou de popularité, mais s'est appuyé essentiellement sur des statistiques offensives exceptionnelles qui lui ont permis de surpasser ses concurrents la saison dernière, en signant l'une des meilleures saisons individuelles de sa carrière professionnelle.

    L'attaquant anglais a inscrit 61 buts en 51 matches sous le maillot du Bayern Munich la saison dernière, un record pour le club allemand sur une seule saison. Il a également dépassé le total de tout autre joueur des cinq grands championnats européens avec un écart de 19 buts, selon les chiffres du bilan de la saison.

    Pour saisir l'ampleur de cet exploit, il suffit de rappeler que Kane a atteint le même total que le Portugais Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid il y a 11 ans, lorsqu'il avait marqué 61 buts en une seule saison, plaçant ainsi l'attaquant anglais en comparaison directe avec l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football.

    Au niveau du championnat d'Allemagne, Kane a dominé le classement des buteurs après avoir inscrit 36 buts, devançant son plus proche concurrent de 17 buts, un bilan qui reflète l'étendue de sa supériorité sur les autres attaquants et sa capacité à transformer régulièrement les occasions en buts.

    En Ligue des champions, il a marqué 14 buts, jouant un rôle central dans le parcours du Bayern Munich jusqu'aux demi-finales, même si l'équipe n'a pas réussi à atteindre la finale ni à décrocher le titre continental.

    En Coupe d'Allemagne, Kane a inscrit 10 buts, dont trois en finale, qui s'est soldée par la victoire du Bayern Munich face à Stuttgart sur le score de 3-0, selon les données du bilan de la saison. Il a également ajouté un but en Supercoupe d'Allemagne.

    Ainsi, Kane ne s'est pas contenté de marquer dans une seule compétition, mais s'est imposé dans les différentes épreuves auxquelles il a participé, affichant un niveau offensif qui a fait de lui l'élément le plus marquant du dispositif de l'équipe bavaroise, comme l'a rapporté "BBC Sport".

    Ses chiffres prennent une importance supplémentaire au regard de l'histoire du Bayern Munich, dont le maillot a été porté au fil des années par des attaquants légendaires, tels que Gerd Müller et Karl-Heinz Rummenigge, jusqu'au Polonais Robert Lewandowski, qui a lui aussi laissé une empreinte exceptionnelle dans les annales offensives du club.

    Pourtant, Kane a réussi à dépasser les précédents records du club sur une seule saison, devenant le premier joueur du Bayern Munich à remporter le Ballon d'Or depuis Rummenigge en 1981, et ramenant la récompense dans les vitrines du géant bavarois après une longue absence.


  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    73 buts en une seule saison : une performance qui place Kane parmi les légendes

    Les statistiques de Kane ne se sont pas arrêtées à ce qu'il a réalisé avec le Bayern Munich, puisqu'il a ajouté ses buts avec la sélection anglaise à son bilan, portant son total à 73 buts durant la saison, en plus de huit passes décisives en 65 matches avec le club et la sélection.

    Kane a inscrit 12 buts avec l'Angleterre sur la même période, dont six buts en Coupe du monde, confirmant que son éclat n'était pas lié uniquement à l'environnement du club allemand, mais s'étendait aussi à ses apparitions internationales.

    Ce bilan place l'attaquant anglais dans une liste exceptionnelle qui réunit l'élite des plus grands buteurs de l'histoire du football, puisque seul Lionel Messi a réussi à marquer davantage de buts durant une seule saison dans les grands championnats européens, lui qui a inscrit 82 buts avec le Barça et la sélection argentine lors de la saison 2011-2012.

    Gerd Müller a également marqué 72 buts durant la saison 1972-1973, tandis que Cristiano Ronaldo a atteint 66 buts lors des saisons 2011-2012 et 2014-2015, le Brésilien Ronaldo ayant réalisé le même bilan lors de la saison 1996-1997.

    La liste comprend aussi le Norvégien Erling Haaland, qui a marqué 64 buts lors de la saison 2022-2023, et l'Uruguayen Luis Suárez, qui a atteint le même total lors de la saison 2015-2016.

    Cette comparaison révèle que Kane n'a pas seulement livré une bonne saison, mais qu'il s'est rapproché de chiffres historiques associés à des noms qui ont changé le visage du football moderne, ce qui a donné une grande force à son dossier individuel dans la course au Ballon d'Or.

    Alan Shearer, ancien attaquant de la sélection anglaise, a salué les performances de Kane, affirmant à la chaîne « BBC Sport » qu'il méritait le trophée, et a déclaré : « Harry Kane doit être le lauréat du Ballon d'Or. »

    Shearer a ajouté : « Ses statistiques au cours des douze à dix-huit derniers mois ont été tout simplement époustouflantes, que ce soit avec le Bayern Munich ou avec la sélection anglaise. Et c'est pour cette raison qu'il mérite de le remporter. »

    De son côté, Danny Murphy, ancien joueur de la sélection anglaise, a décrit le rendement offensif de Kane comme infatigable, estimant que l'attaquant a livré l'une des meilleures saisons de sa carrière et que remporter ce trophée représente une récompense méritée pour ce qu'il a réalisé.

    Murphy a souligné que Kane s'est adapté de manière excellente au Bayern Munich depuis qu'il l'a rejoint, affirmant qu'il a été le meilleur avant-centre de pointe au monde au cours des douze derniers mois.


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  • Harry KaneGetty Images

    Sans Ligue des champions ni Coupe du monde : pourquoi Kane a-t-il gagné ?

    L'aspect le plus marquant du sacre d'Harry Kane réside peut-être dans sa capacité à remporter le Ballon d'Or sans avoir soulevé l'un des plus grands trophées qui influencent habituellement l'identité du lauréat.

    Alors que certains grands succès individuels ont été associés à une victoire en Ligue des champions, en Coupe du monde ou dans des compétitions continentales, Kane est monté sur le podium après l'échec du Bayern Munich en Ligue des champions, éliminé en demi-finale.

    Et bien que le club allemand ait réussi à réaliser le doublé national la saison dernière, ces titres n'ont pas eu le même poids que la Ligue des champions en termes d'influence sur la course au Ballon d'Or, ce qui a fait des statistiques individuelles de l'attaquant anglais un élément décisif pour faire pencher la balance en sa faveur.

    Ce résultat montre que le vote ne s'est pas appuyé uniquement sur le nombre de titres remportés par le joueur, mais a également pris en compte le niveau de la performance individuelle, l'impact sur les résultats, la régularité tout au long de la saison et la capacité à livrer des statistiques exceptionnelles dans les différentes compétitions.

    Historiquement, le Ballon d'Or n'était accessible qu'aux joueurs européens depuis sa création en 1956 et jusqu'en 1995, année où la compétition a été ouverte aux joueurs de toutes les nationalités, un tournant qui a élargi le cercle des candidats et changé la nature de la course.

    Depuis lors, les années de Coupe du monde ont vu, à quatre reprises, le sacre d'un joueur ayant remporté le tournoi, tandis que le trophée de Messi en 2023 a constitué une exception liée à l'organisation du Mondial du Qatar durant l'hiver 2022.

    Cependant, le sacre du champion du monde n'a pas été une fatalité à chaque édition, puisque Messi, Cristiano Ronaldo et Luka Modric ont déjà remporté le trophée lors d'années où ils n'avaient pas été sacrés champions du monde.

    C'est seulement la cinquième fois au cours des vingt dernières années que le trophée revient à un joueur n'ayant remporté ni la Coupe du monde, ni la Ligue des champions, ni l'Euro, ni la Copa America, selon le bilan présenté dans le rapport, Kane rejoignant ainsi une liste à laquelle sont également associés trois des sacres de Messi.

    Lamine Yamal figurait parmi les candidats les plus en vue, profitant de son sacre en Coupe du monde avec l'Espagne selon les données rapportées, ainsi que de ses prestations avec le Barça, mais le trophée a finalement été attribué à Kane, qui a présenté un dossier individuel solide et difficile à ignorer.

    L'an dernier, le sacre d'Ousmane Dembélé en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain a contribué à son obtention du Ballon d'Or, ce qui illustre l'ampleur de l'impact que peuvent avoir les grands titres sur le déroulement du vote.

    Mais le cas de Kane s'est révélé différent : il s'est imposé grâce à des statistiques offensives sans précédent dans l'histoire du Bayern Munich et à un bilan global qui le place parmi les meilleurs buteurs qu'ait connus l'histoire du football, confirmant que l'absence de titre européen n'annule pas nécessairement la valeur d'une saison exceptionnelle.


  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Fête à Wembley : pourra-t-il conserver le Ballon d'Or ?

    Le sacre de Kane n'est pas passé inaperçu dans son pays, puisque les arches du stade de Wembley se sont illuminées de couleur dorée le lundi soir, dans une scène symbolique reflétant la valeur de l'exploit accompli par le capitaine de la sélection anglaise.

    Cette célébration revêt une signification particulière, car le Ballon d'Or était resté éloigné des joueurs anglais depuis le sacre d'Owen au début de ce siècle, malgré le passage de générations de stars ayant affiché des niveaux remarquables tant en club qu'en sélection.

    Pour Kane, remporter cette distinction représente le couronnement d'une carrière qui n'a pas toujours été facile, lui qui a lui-même évoqué les difficultés rencontrées à ses débuts et le fait qu'il n'était pas considéré, à ses premières heures, comme l'un des talents les plus en vue destinés à atteindre le sommet.

    De ce fait, ce trophée apparaît comme bien plus qu'une simple reconnaissance d'une saison prolifique devant le but ; c'est aussi un hommage à un long parcours de progression, de travail et de patience, jusqu'à atteindre un statut qui fait désormais de Kane l'un des attaquants les plus importants au monde.

    Et bien que Kane ait à peine fêté son sacre, on parle déjà de ses chances de remporter la distinction deux années consécutives, au vu du début de saison tonitruant qu'il a réalisé avec le Bayern Munich.

    L'attaquant anglais a inscrit 10 buts lors de ses 12 premiers matchs disputés avec la formation allemande, et a également marqué six buts en quatre rencontres avec la sélection de son pays dans le cadre de la Ligue des nations européenne, portant son total à 16 buts en 16 matchs selon les chiffres figurant dans le rapport.

    Au-delà de son éclat individuel, le Bayern Munich a entamé la saison de belle manière, puisqu'il n'a concédé aucune défaite en championnat d'Allemagne ni en Ligue des champions, ce qui offre à Kane une opportunité supplémentaire de continuer à se battre pour les titres et les records.

    Et si l'équipe parvient à réaliser le triplé, et que Kane continue de marquer à une cadence proche d'un but par match, il sera difficile de l'écarter de la liste des candidats au prochain trophée, d'autant que la saison ne comprend pas de grandes compétitions comme la Coupe du monde, l'Euro ou la Copa América, selon les données disponibles.

    Néanmoins, conserver le Ballon d'Or ne sera pas une tâche aisée, car cela exige le maintien de l'éclat individuel et l'obtention de résultats collectifs solides, en plus d'avoir à affronter des concurrents capables de bouleverser l'équilibre de la course à tout moment.

    Le dernier joueur, à l'exception de Messi et Ronaldo, à avoir remporté la distinction deux années consécutives est le Néerlandais Marco van Basten, sacré en 1988 et 1989, ce qui reflète la difficulté de rééditer un tel exploit face à la forte concurrence entre les stars du ballon rond.


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Yamal et Mbappé : une nouvelle rivalité se profile à l'horizon

    Kane ne sera pas seul dans la course au prochain Ballon d'Or, car Lamine Yamal continue de renforcer sa place parmi les plus grandes stars du monde, après avoir terminé à la troisième place du classement actuel, selon le rapport, à la suite de sa présence parmi les favoris.

    La star espagnole a entamé la saison de manière remarquable, en inscrivant 10 buts et en délivrant 10 passes décisives en 13 matchs avec le Barça en Liga et en Ligue des champions, un bilan qui reflète la diversité de son influence, entre la marque et la création d'occasions.

    Le Barça fait partie des principaux candidats à la conquête du titre de la Ligue des champions, et un sacre dans cette compétition pourrait constituer un facteur décisif pour renforcer les chances de Yamal, surtout s'il maintient son niveau actuel et continue d'afficher des statistiques impressionnantes.

    En cas de victoire de ce trophée l'an prochain, Yamal aurait 20 ans, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à être sacré Ballon d'Or, selon la prévision figurant dans le rapport. Le Brésilien Ronaldo détient toujours le record du plus jeune lauréat du trophée, après l'avoir remporté en 1997 à l'âge de 21 ans.

    Quant à Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, il cherche de son côté à remporter le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, après avoir inscrit 14 buts en 13 matchs avec son club et la sélection de son pays, confirmant qu'il restera un concurrent de poids pour le trophée.

    La concurrence potentielle ne se limite pas à ce trio, puisque Arsenal et le Paris Saint-Germain figurent parmi les équipes sérieusement candidates à la Ligue des champions. Aucun joueur d'Arsenal n'a jamais remporté le Ballon d'Or, tandis que le Paris Saint-Germain a l'occasion de renforcer la présence de ses stars dans la course individuelle s'il parvient à rester en lice pour les grands titres.

    Enfin, la particularité de l'histoire de Harry Kane réside dans le fait que son accession au Ballon d'Or n'a pas été le prolongement d'un parcours facile ni une ascension attendue dès le départ, mais le fruit d'années de travail et de progression, comme l'a affirmé le joueur lui-même.

    Il a réussi à transformer sa capacité à marquer en une arme décisive, à s'imposer dans l'un des championnats européens les plus relevés, puis à poursuivre son éclat aux niveaux continental et international, jusqu'à ce que ses statistiques soient comparées à celles réalisées par les légendes du jeu.

    Son transfert au Bayern Munich lui a par ailleurs offert une nouvelle plateforme pour démontrer ses qualités dans un environnement compétitif différent, mais cela n'a pas suffi à lui seul pour forger l'exploit ; il lui a fallu réaliser une saison exceptionnelle en termes de buts, d'influence et de constance.

    Kane a tranché la course malgré l'absence de certains grands titres dans son palmarès la saison dernière, offrant à l'Angleterre son premier Ballon d'Or depuis 2001 et ramenant le Bayern Munich au premier plan des lauréats du trophée, après des décennies depuis le sacre de Rummenigge.

    Entre records, pressions de la concurrence et défis liés au maintien au sommet, une nouvelle étape commence désormais dans la carrière de l'attaquant anglais, qui n'est plus tenu de prouver sa capacité à atteindre l'élite, mais se retrouve face à un test plus difficile : conserver sa place parmi les meilleurs joueurs du monde et tenter de transformer son premier Ballon d'Or en point de départ d'une série de performances historiques.