Kane ne sera pas seul dans la course au prochain Ballon d'Or, car Lamine Yamal continue de renforcer sa place parmi les plus grandes stars du monde, après avoir terminé à la troisième place du classement actuel, selon le rapport, à la suite de sa présence parmi les favoris.

La star espagnole a entamé la saison de manière remarquable, en inscrivant 10 buts et en délivrant 10 passes décisives en 13 matchs avec le Barça en Liga et en Ligue des champions, un bilan qui reflète la diversité de son influence, entre la marque et la création d'occasions.

Le Barça fait partie des principaux candidats à la conquête du titre de la Ligue des champions, et un sacre dans cette compétition pourrait constituer un facteur décisif pour renforcer les chances de Yamal, surtout s'il maintient son niveau actuel et continue d'afficher des statistiques impressionnantes.

En cas de victoire de ce trophée l'an prochain, Yamal aurait 20 ans, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à être sacré Ballon d'Or, selon la prévision figurant dans le rapport. Le Brésilien Ronaldo détient toujours le record du plus jeune lauréat du trophée, après l'avoir remporté en 1997 à l'âge de 21 ans.

Quant à Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, il cherche de son côté à remporter le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, après avoir inscrit 14 buts en 13 matchs avec son club et la sélection de son pays, confirmant qu'il restera un concurrent de poids pour le trophée.

La concurrence potentielle ne se limite pas à ce trio, puisque Arsenal et le Paris Saint-Germain figurent parmi les équipes sérieusement candidates à la Ligue des champions. Aucun joueur d'Arsenal n'a jamais remporté le Ballon d'Or, tandis que le Paris Saint-Germain a l'occasion de renforcer la présence de ses stars dans la course individuelle s'il parvient à rester en lice pour les grands titres.

Enfin, la particularité de l'histoire de Harry Kane réside dans le fait que son accession au Ballon d'Or n'a pas été le prolongement d'un parcours facile ni une ascension attendue dès le départ, mais le fruit d'années de travail et de progression, comme l'a affirmé le joueur lui-même.

Il a réussi à transformer sa capacité à marquer en une arme décisive, à s'imposer dans l'un des championnats européens les plus relevés, puis à poursuivre son éclat aux niveaux continental et international, jusqu'à ce que ses statistiques soient comparées à celles réalisées par les légendes du jeu.

Son transfert au Bayern Munich lui a par ailleurs offert une nouvelle plateforme pour démontrer ses qualités dans un environnement compétitif différent, mais cela n'a pas suffi à lui seul pour forger l'exploit ; il lui a fallu réaliser une saison exceptionnelle en termes de buts, d'influence et de constance.

Kane a tranché la course malgré l'absence de certains grands titres dans son palmarès la saison dernière, offrant à l'Angleterre son premier Ballon d'Or depuis 2001 et ramenant le Bayern Munich au premier plan des lauréats du trophée, après des décennies depuis le sacre de Rummenigge.

Entre records, pressions de la concurrence et défis liés au maintien au sommet, une nouvelle étape commence désormais dans la carrière de l'attaquant anglais, qui n'est plus tenu de prouver sa capacité à atteindre l'élite, mais se retrouve face à un test plus difficile : conserver sa place parmi les meilleurs joueurs du monde et tenter de transformer son premier Ballon d'Or en point de départ d'une série de performances historiques.



