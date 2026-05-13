Dusan Vlahovic serait proposé à l’Atlético Madrid, alors que l’attaquant de la Juventus se préparerait à un transfert gratuit

Les supporters de la Juventus pourraient s’inquiéter : l’Atlético Madrid aurait été contacté concernant un éventuel transfert de Vlahovic. Son contrat actuel expirant le 1er juillet, l’attaquant peut légalement négocier avec des clubs étrangers, et un intermédiaire aurait déjà pris contact avec le club espagnol pour le recruter au Metropolitano.

Diego Simeone, friand d’avant-postes imposants et efficaces, verrait en Vlahovic un profil idéal. Si la Juve espère encore le conserver, la simple évocation de son nom dans les couloirs des cadors européens indique que l’international serbe de 26 ans étudie avec attention ses options hors de la Serie A.