Getty Images Sport
Traduit par
Dusan Vlahovic serait proposé à l’Atlético Madrid, alors que l’attaquant de la Juventus se préparerait à un transfert gratuit
L'Atlético s'impose comme une destination surprise
Les supporters de la Juventus pourraient s’inquiéter : l’Atlético Madrid aurait été contacté concernant un éventuel transfert de Vlahovic. Son contrat actuel expirant le 1er juillet, l’attaquant peut légalement négocier avec des clubs étrangers, et un intermédiaire aurait déjà pris contact avec le club espagnol pour le recruter au Metropolitano.
Diego Simeone, friand d’avant-postes imposants et efficaces, verrait en Vlahovic un profil idéal. Si la Juve espère encore le conserver, la simple évocation de son nom dans les couloirs des cadors européens indique que l’international serbe de 26 ans étudie avec attention ses options hors de la Serie A.
- Getty Images Sport
Les points de blocage dans les négociations de contrat
La rupture des négociations entre la Juventus et son attaquant vedette Dusan Vlahovic est principalement due à une divergence sur les attentes salariales. Selon Calciomercato.com, l’avant-centre serbe réclame un salaire annuel de 8 millions d’euros. En revanche, le club turinois ne souhaite lui proposer qu’un salaire d’environ 6 millions d’euros par an afin de contenir sa masse salariale.
Un fossé d’autant plus flagrant que l’attaquant perçoit actuellement un salaire négocié à une époque plus fastueuse pour le club piémontais : les nouvelles conditions représenteraient donc une baisse de 50 % par rapport à ses émoluments maximum. Cet écart salarial demeure l’unique obstacle à toute prolongation.
Les poids lourds du circuit gardent un œil attentif sur la situation.
Le Real Madrid n’est pas le seul club à surveiller la situation de l’international serbe. Si Vlahovic devient effectivement agent libre, il aura l’embarras du choix au sein des meilleurs championnats européens. Des cadors comme le Bayern Munich et le FC Barcelone le suivent depuis longtemps, voyant en lui une solution offensive à long terme.
En Premier League, Arsenal reste sur les rangs, après avoir déjà manqué le joueur lors de son passage à la Juventus en 2022. L’AC Milan surveille également le dossier, offrant à Vlahovic la possibilité de rester en Italie tout en rejoignant un rival direct dans la course au Scudetto.
- Getty Images Sport
Les exigences des agents ajoutent à la complexité du dossier.
Au-delà du salaire du joueur, la question des honoraires et des commissions des agents est cruciale. D’après plusieurs sources, l’entourage de Vlahovic réclamerait une commission substantielle pour toute prolongation avec la Juventus. De telles exigences sont généralement plus faciles à satisfaire lorsque le joueur s’en va libre, le club acquéreur économisant alors plusieurs dizaines de millions d’euros de frais de transfert.