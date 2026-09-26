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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dumfries met Mourinho dans l'embarras

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D. Dumfries
J. Mourinho
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Une asphyxie tactique qui gâche son potentiel

Denzel Dumfries a brillé de façon remarquable avec sa sélection nationale, celle des Pays-Bas, offrant sa version « la plus offensive et la plus meneuse », ce qui diffère totalement de ce qu'il montre actuellement avec le Real Madrid, selon le journal Marca.

Le latéral droit est le deuxième capitaine et l'un des éléments les plus importants du groupe néerlandais, y compris sur le plan de l'affirmation du caractère, comme il l'a montré lors de son altercation avec Kimmich pendant la confrontation face à l'Allemagne, jeudi dernier.


  • Dumfries : une explosion offensive avec les Pays-Bas et des statistiques timides au Real Madrid

    Loin de son rôle plus discret au Real Madrid, ce qui est compréhensible étant donné son transfert au club il y a seulement quelques mois, Dumfries a montré son visage offensif tranchant face à l'Allemagne : il a réussi 26 passes justes sur 31 (soit 84 % de réussite), délivré 3 passes clés, réalisé 3 interceptions (le plus haut total du match) et récupéré deux ballons.

    Mikkel Meerdink s'est également retrouvé seul face au but de ter Stegen grâce à une superbe passe décisive du joueur madrilène.

    En revanche, son apport offensif avec le club merengue recule pour se limiter à 0,6 passe clé et 0,5 tir par match.

    Le joueur a déclaré à l'issue de la rencontre contre l'Allemagne : « Nous travaillons dur et avec une grande intensité, et ce que veut Xavi est parfaitement clair : plus de courage dans le pressing, davantage de duels individuels et une possession plus dynamique. »


    Dumfries conserve un bilan vierge de buts et de passes décisives lors de ses sept apparitions avec le Real Madrid. Et bien que Mourinho semble lui faire confiance au détriment de Trent Alexander-Arnold, il ne s'est pas encore beaucoup illustré sur le plan offensif.

    Le joueur avait terminé son parcours avec l'Inter sur 27 buts et 28 passes décisives en 207 matchs, des chiffres qui illustrent clairement le type de latéral avec lequel le Real Madrid s'est engagé.

    Et en 120 matchs avec le PSV Eindhoven, il a inscrit 16 buts et délivré 20 passes décisives, des chiffres également excellents pour un latéral.

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  • Mourinho, Koeman et Xavi : le schéma tactique met en évidence la différence

    Marca a conclu son rapport en affirmant que « le schéma tactique joue un rôle majeur dans la compréhension des deux versions de Dumfries ; au Real Madrid, Yan Diomandé gagne davantage de minutes et constitue le pari principal sur ce côté. Et en cas d'absence du joueur ivoirien, Bellingham comme Arda Güler penchent fortement vers ce flanc ». 

    Et de conclure : « La vérité est que Dumfries joue avec une fougue offensive, comme il l'a également montré lors de la Coupe du monde, notamment à travers ses deux passes décisives dans la large victoire contre la Suède (5-1) au cours d'un match excellent dans tous les compartiments du jeu. Mais tout ce dont il a réellement besoin, c'est d'un couloir dégagé pour exploiter son immense puissance physique, et cela ne s'est pas encore produit avec Mourinho. »

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