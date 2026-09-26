Dumfries met Mourinho dans l'embarras

Loin de son rôle plus discret au Real Madrid, ce qui est compréhensible étant donné son transfert au club il y a seulement quelques mois, Dumfries a montré son visage offensif tranchant face à l'Allemagne : il a réussi 26 passes justes sur 31 (soit 84 % de réussite), délivré 3 passes clés, réalisé 3 interceptions (le plus haut total du match) et récupéré deux ballons.

Mikkel Meerdink s'est également retrouvé seul face au but de ter Stegen grâce à une superbe passe décisive du joueur madrilène.

En revanche, son apport offensif avec le club merengue recule pour se limiter à 0,6 passe clé et 0,5 tir par match.

Le joueur a déclaré à l'issue de la rencontre contre l'Allemagne : « Nous travaillons dur et avec une grande intensité, et ce que veut Xavi est parfaitement clair : plus de courage dans le pressing, davantage de duels individuels et une possession plus dynamique. »





Dumfries conserve un bilan vierge de buts et de passes décisives lors de ses sept apparitions avec le Real Madrid. Et bien que Mourinho semble lui faire confiance au détriment de Trent Alexander-Arnold, il ne s'est pas encore beaucoup illustré sur le plan offensif.

Le joueur avait terminé son parcours avec l'Inter sur 27 buts et 28 passes décisives en 207 matchs, des chiffres qui illustrent clairement le type de latéral avec lequel le Real Madrid s'est engagé.

Et en 120 matchs avec le PSV Eindhoven, il a inscrit 16 buts et délivré 20 passes décisives, des chiffres également excellents pour un latéral.