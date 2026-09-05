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De Vinicius à Bondarenko : comment les sifflets du Bernabéu sont-ils arrivés jusqu'au Championnat saoudien ?

FEATURES
Vinicius Junior
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Real Madrid vs Inter
Inter
Ligue des Champions
A. Bondarenko
A. Al-Bulayhi
A. Al Amri
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Brésil
Espagne
Italie
Ukraine
Arabie saoudite

La malédiction du Real Madrid frappe Rushon : quelle en est la raison ?

Dans le monde du football, les supporters jouent un rôle que certains considèrent comme le plus important de tous, en soutenant leurs joueurs et en leur insufflant une force supplémentaire qui leur permet de dominer leurs adversaires. Ce n'est toutefois pas toujours le cas.

Les dernières années ont connu une situation différente, les supporters étant devenus, par moments, une arme susceptible de paralyser l'équipe au lieu de la propulser vers l'avant, et d'affaiblir les capacités de ses joueurs au lieu de les renforcer.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Artem Bondarenko : la dernière victime en date

    La dernière victime de ce phénomène a été l'Ukrainien Artem Bondarenko, le nouveau milieu de terrain d'Al-Ahli en provenance du Shakhtar Donetsk, qui a vécu une situation extrêmement difficile lors de la rencontre face à Al-Riyadh en Roshn League.

    Al-Ahli s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 5-0, lors du match qui les a opposés hier soir, vendredi, sur la pelouse du stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

    La rencontre a été marquée par un événement exceptionnel : les supporters d'Al-Ahli ont sifflé le joueur ukrainien sans discontinuer, du début à la fin du match.

    Cela s'explique par le fait que les supporters d'Al-Ahli avaient auparavant lancé une campagne pour empêcher le recrutement de Bondarenko, estimant qu'il fallait un meilleur joueur au milieu de terrain, avant que le club ne finisse par insister pour le recruter.

    Ce transfert avait suscité la colère des supporters, notamment à l'encontre de l'ancien directeur sportif portugais Rui Pedro Braz, avant que la décision de son départ ne soit annoncée avant-hier, jeudi.

    Toutefois, l'attitude des supporters d'Al-Ahli a elle aussi provoqué la colère des joueurs de l'équipe, au premier rang desquels le défenseur brésilien Roger Ibañez, le gardien sénégalais Édouard Mendy et l'attaquant anglais Ivan Toney, ainsi que l'entraîneur néerlandais Marino Pusic.

    La colère a gagné certaines légendes du club, à l'image de Hussein Abdulghani, tous appelant les supporters à soutenir les joueurs de l'équipe tant qu'ils portent l'emblème du club, afin d'en obtenir le meilleur rendement.

    • Publicité
  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    Al-Bulaihi, roi des sifflets d'hostilité

    Le phénomène des supporters sifflant leurs propres joueurs n'était pas répandu dans le championnat saoudien, et Ali Al-Bulaihi, l'actuel défenseur d'Al-Shabab, est considéré comme le premier à en avoir fait les frais ces dernières années, lorsqu'il jouait à Al-Hilal.

    Cela s'est produit au début de l'année dernière, avec le recul des résultats d'Al-Hilal sous la direction de l'entraîneur portugais Jorge Jesus, et alors qu'Al-Bulaihi ne proposait pas son meilleur niveau à cette période.

    Les supporters du « Zaïm » ont sifflé le défenseur international lors de plus d'un match, bien qu'il ait été l'un des cadres de l'équipe et qu'il en fût à sa huitième année sous ses couleurs, mais cela ne l'a pas sauvé de cette vague de colère.

    Jesus, ainsi que certaines légendes d'Al-Hilal à l'image de Sami Al-Jaber, ont demandé aux supporters de l'équipe de mettre fin à ce phénomène et de soutenir les joueurs quoi qu'il arrive.

  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Abdelilah Al-Amri : de l'inimitié à l'affection

    La situation s'est répétée au début de la saison dernière, mais cette fois au sein du club d'Al-Nassr, sous les yeux de Jesus également, après son arrivée à la tête de « Al-Alami ».

    La victime cette fois était le défenseur saoudien Abdulelah Al-Amri, qui a fait l'objet d'une large colère populaire en raison de son insistance à rejoindre le rival traditionnel, Al-Ittihad, avant le début de la saison dernière.

    L'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque Al-Amri a refusé de célébrer les buts inscrits par l'équipe, signe de sa protestation contre le fait de rester avec elle contre sa volonté.

    Les supporters d'Al-Nassr ont accueilli les agissements d'Al-Amri par des sifflets, ce qui a provoqué la colère de Jesus, qui s'est emporté avec véhémence contre les supporters et leur a demandé de cesser ces comportements, ce qui s'est effectivement produit par la suite.

    Après avoir débuté la saison dernière en ennemi des supporters d'Al-Nassr, Al-Amri est devenu l'un des cadres de l'équipe et l'un des chouchous de ces mêmes supporters, après s'être dévoué pour défendre son maillot et avoir contribué à son sacre en Roshn Saudi League.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Du Bernabéu à la Saudi Pro League

    Les sifflets à l'encontre des joueurs d'une équipe peuvent se produire dans tous les stades du monde, mais leur plus grande notoriété reste associée au stade Santiago-Bernabéu, l'antre du Real Madrid, qui en a connu beaucoup au fil des époques.

    La saison dernière en a été un exemple sans précédent, d'autant plus que le club merengue a échoué à décrocher le moindre titre et a souffert d'une série de résultats négatifs tout au long de la saison.

    Les supporters du Real Madrid ont visé leurs joueurs avec ces sifflets, que ce soit de manière collective ou individuelle, et la victime la plus notable en a été l'ailier brésilien Vinicius Junior, ainsi que la star française Kylian Mbappé et son compatriote Aurélien Tchouaméni.

    Ces sifflets ont provoqué la colère de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui a affirmé qu'ils n'avaient aucun sens et a demandé aux supporters de cesser, surtout après qu'ils l'ont visé personnellement.

  • Pourquoi les sifflets ont-ils fait leur apparition dans le championnat saoudien ?

    On peut dire que la principale raison de l'apparition du phénomène des sifflets dans le championnat saoudien réside dans le sentiment du public de ne pas être pris en considération et de voir ses opinions et ses émotions totalement ignorées.

    Les supporters d'Al-Hilal n'ont sifflé Ali Al-Bulaihi qu'après plusieurs matchs au cours desquels le défenseur saoudien s'est montré extrêmement mauvais, provoquant de nombreux buts encaissés par l'équipe.

    Durant cette période, les supporters d'Al-Hilal ont lancé plusieurs campagnes pour réclamer l'alignement de l'autre défenseur international, Hassan Tambakti, aux côtés du Sénégalais Kalidou Koulibaly, au détriment d'Al-Bulaihi, d'autant plus qu'il avait fait ses preuves lors de ses rares apparitions.

    Toutefois, Jesus n'a pas répondu à ces appels, et alors que les erreurs d'Al-Bulaihi se poursuivaient, le public n'a eu d'autre choix que de le siffler, afin de faire pression sur l'entraîneur portugais et de le contraindre à revenir sur ses convictions. Les supporters ne se sont apaisés qu'une fois obtenu ce qu'ils voulaient.

    Il en va de même pour Al-Amri, que le public n'a attaqué durement qu'après l'avoir vu refuser de célébrer les buts de l'équipe, montrant à tous qu'il portait ce maillot contre son gré et qu'il refusait de jouer pour ce public.

    Dès que le défenseur saoudien est revenu sur sa position et a présenté ses excuses aux supporters d'Al-Nassr, les tensions se sont apaisées entre les deux parties. Il est même devenu par la suite l'un des cadres de l'équipe et l'un de ses éléments les plus influents.

    Quant à Bondarenko, bien qu'il n'ait pas été fautif dans sa crise, la cause était la même que dans les cas précédents : la direction d'Al-Ahli a fait fi de l'écoute des opinions du public et a insisté pour faire venir un joueur dont elle ne voulait pas au sein de l'équipe.

    Face à cette obstination de la direction, le public n'a trouvé d'autre moyen d'exprimer sa colère et son rejet que de siffler le joueur, qui s'est retrouvé victime d'un conflit dont il n'avait jamais été l'une des deux parties.