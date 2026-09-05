La dernière victime de ce phénomène a été l'Ukrainien Artem Bondarenko, le nouveau milieu de terrain d'Al-Ahli en provenance du Shakhtar Donetsk, qui a vécu une situation extrêmement difficile lors de la rencontre face à Al-Riyadh en Roshn League.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 5-0, lors du match qui les a opposés hier soir, vendredi, sur la pelouse du stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par un événement exceptionnel : les supporters d'Al-Ahli ont sifflé le joueur ukrainien sans discontinuer, du début à la fin du match.

Cela s'explique par le fait que les supporters d'Al-Ahli avaient auparavant lancé une campagne pour empêcher le recrutement de Bondarenko, estimant qu'il fallait un meilleur joueur au milieu de terrain, avant que le club ne finisse par insister pour le recruter.

Ce transfert avait suscité la colère des supporters, notamment à l'encontre de l'ancien directeur sportif portugais Rui Pedro Braz, avant que la décision de son départ ne soit annoncée avant-hier, jeudi.

Toutefois, l'attitude des supporters d'Al-Ahli a elle aussi provoqué la colère des joueurs de l'équipe, au premier rang desquels le défenseur brésilien Roger Ibañez, le gardien sénégalais Édouard Mendy et l'attaquant anglais Ivan Toney, ainsi que l'entraîneur néerlandais Marino Pusic.

La colère a gagné certaines légendes du club, à l'image de Hussein Abdulghani, tous appelant les supporters à soutenir les joueurs de l'équipe tant qu'ils portent l'emblème du club, afin d'en obtenir le meilleur rendement.