On peut dire que la principale raison de l'apparition du phénomène des sifflets dans le championnat saoudien réside dans le sentiment du public de ne pas être pris en considération et de voir ses opinions et ses émotions totalement ignorées.
Les supporters d'Al-Hilal n'ont sifflé Ali Al-Bulaihi qu'après plusieurs matchs au cours desquels le défenseur saoudien s'est montré extrêmement mauvais, provoquant de nombreux buts encaissés par l'équipe.
Durant cette période, les supporters d'Al-Hilal ont lancé plusieurs campagnes pour réclamer l'alignement de l'autre défenseur international, Hassan Tambakti, aux côtés du Sénégalais Kalidou Koulibaly, au détriment d'Al-Bulaihi, d'autant plus qu'il avait fait ses preuves lors de ses rares apparitions.
Toutefois, Jesus n'a pas répondu à ces appels, et alors que les erreurs d'Al-Bulaihi se poursuivaient, le public n'a eu d'autre choix que de le siffler, afin de faire pression sur l'entraîneur portugais et de le contraindre à revenir sur ses convictions. Les supporters ne se sont apaisés qu'une fois obtenu ce qu'ils voulaient.
Il en va de même pour Al-Amri, que le public n'a attaqué durement qu'après l'avoir vu refuser de célébrer les buts de l'équipe, montrant à tous qu'il portait ce maillot contre son gré et qu'il refusait de jouer pour ce public.
Dès que le défenseur saoudien est revenu sur sa position et a présenté ses excuses aux supporters d'Al-Nassr, les tensions se sont apaisées entre les deux parties. Il est même devenu par la suite l'un des cadres de l'équipe et l'un de ses éléments les plus influents.
Quant à Bondarenko, bien qu'il n'ait pas été fautif dans sa crise, la cause était la même que dans les cas précédents : la direction d'Al-Ahli a fait fi de l'écoute des opinions du public et a insisté pour faire venir un joueur dont elle ne voulait pas au sein de l'équipe.
Face à cette obstination de la direction, le public n'a trouvé d'autre moyen d'exprimer sa colère et son rejet que de siffler le joueur, qui s'est retrouvé victime d'un conflit dont il n'avait jamais été l'une des deux parties.