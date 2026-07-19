Selon ces mêmes sources, Leipzig serait en pole position dans ce dossier, tandis que le RB aurait finalement accepté de payer la clause libératoire de 29 millions d'euros inscrite dans le contrat de l'attaquant. Le joueur lui-même ne s'opposerait pas à un transfert vers l'actuel vice-champion.

Dans ce cas, le BVB resterait sur le bord de la route. À Dortmund, Asllani est vu comme la cible prioritaire pour occuper le poste d’avant-centre, en cas de départ de Serhou Guirassy lors du mercato estival.

L’avenir de l’attaquant guinéen, qui disposerait lui aussi d’une clause libératoire de 35 millions d’euros, mais valable uniquement pour certains grands clubs, reste incertain.

Selon certaines sources, cette clause n’était valable que jusqu’au 15 juillet, ce qui laisse désormais penser que l’international guinéen devrait rester sur les bords du Rhin. Un départ reste mathématiquement possible après cette date, mais il est peu probable qu’Asllani attende encore longtemps avant de s’engager ailleurs.