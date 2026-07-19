Selon Bild, l’attaquant du TSG Hoffenheim serait sur le point de s’engager avec le RB Leipzig, concurrent direct du Borussia Dortmund en Bundesliga. L’intérêt des Saxons pour le jeune international de 23 ans est connu depuis la semaine dernière.
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Coup dur pour le BVB ! Le Borussia Dortmund devrait finalement renoncer à la piste menant à un joueur qu’il convoitait
Selon ces mêmes sources, Leipzig serait en pole position dans ce dossier, tandis que le RB aurait finalement accepté de payer la clause libératoire de 29 millions d'euros inscrite dans le contrat de l'attaquant. Le joueur lui-même ne s'opposerait pas à un transfert vers l'actuel vice-champion.
Dans ce cas, le BVB resterait sur le bord de la route. À Dortmund, Asllani est vu comme la cible prioritaire pour occuper le poste d’avant-centre, en cas de départ de Serhou Guirassy lors du mercato estival.
L’avenir de l’attaquant guinéen, qui disposerait lui aussi d’une clause libératoire de 35 millions d’euros, mais valable uniquement pour certains grands clubs, reste incertain.
Selon certaines sources, cette clause n’était valable que jusqu’au 15 juillet, ce qui laisse désormais penser que l’international guinéen devrait rester sur les bords du Rhin. Un départ reste mathématiquement possible après cette date, mais il est peu probable qu’Asllani attende encore longtemps avant de s’engager ailleurs.
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Un accord a-t-il déjà été trouvé entre Fisnik Asllani et le BVB ?
Ces dernières semaines, plusieurs sources kosovares ont affirmé que le transfert de l’attaquant vers le Borussia Dortmund était imminent. Fin juin, le journaliste Arlind Sadiku indiquait même que l’ensemble des modalités étaient réglées.
Toutefois, selon le journal catalan Sport, aucun accord n’était encore conclu entre Asllani et le BVB, le FC Barcelone restant toujours dans la course.
Asllani s'est durablement imposé sous les feux des projecteurs au cours de la saison écoulée. Avec onze buts et dix passes décisives en 35 matchs officiels, le joueur de 23 ans a démontré ses qualités et s'est hissé au rang des attaquants les plus convoités du championnat.
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