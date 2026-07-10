Selon ces informations, l'attaquant des « Noir et Jaune » aurait décliné l'offre du grand club turc. D'après cet article, Fenerbahçe était, ces dernières semaines, le seul club à s'intéresser à Guirassy, ce qui rend de plus en plus probable le maintien du Guinéen à Dortmund.

Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant dispose dans son contrat d’une clause libératoire réservée aux très grands clubs internationaux, comme le Real Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone. Mais, après une saison statistiquement moyenne, son nom ne figure a priori pas sur les radars de ces formations pour le mercato estival.