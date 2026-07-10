Selon le journal allemand Bild, Serhou Guirassy, l’attaquant de Borussia Dortmund, ne s’engagera finalement pas avec le Fenerbaçe Istanbul.
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Comment cette nouvelle sera-t-elle accueillie à Dortmund ? Serhou Guirassy aurait déjà tranché la question de son transfert
Selon ces informations, l'attaquant des « Noir et Jaune » aurait décliné l'offre du grand club turc. D'après cet article, Fenerbahçe était, ces dernières semaines, le seul club à s'intéresser à Guirassy, ce qui rend de plus en plus probable le maintien du Guinéen à Dortmund.
Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant dispose dans son contrat d’une clause libératoire réservée aux très grands clubs internationaux, comme le Real Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone. Mais, après une saison statistiquement moyenne, son nom ne figure a priori pas sur les radars de ces formations pour le mercato estival.
- Getty Images
Les clubs saoudiens sont-ils toujours intéressés par Serhou Guirassy ?
Le BVB espérait depuis plusieurs semaines tirer un profit substantiel du transfert de Guirassy pour équilibrer ses finances et financer d’autres opérations avant le début de la saison.
Le joueur de 30 ans avait également été régulièrement associé à des clubs saoudiens. Mais selon toute vraisemblance, ce transfert et la manne financière qui en aurait découlé pour le BVB ne se concrétiseront finalement pas.
Serhou Guirassy au BVB lors de la saison 2025/26 :
Matchs :
46
Minutes jouées :
3 218
Buts :
22
Passes décisives :
6
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