Cesc Fabregas soutient « l'animal » de Côme pour intégrer l'équipe de France pour la Coupe du monde

Fabregas n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le potentiel de son numéro un, suggérant qu'une convocation de Didier Deschamps devrait être imminente.

« Depuis son arrivée, Butez travaille comme un forcené. Il veut toujours en apprendre davantage et il sait que tout dépend de la motivation. C'est un leader, non seulement par ses qualités, mais aussi dans les vestiaires. Je pense qu'il est prêt à franchir le cap et à rejoindre l'équipe de France », a déclaré l'entraîneur àDAZN.

« Parfois, nous sous-estimons certains choix. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour de jeunes joueurs, mais nous avons acheté des joueurs presque inconnus comme Butez, qui est pour moi un champion. Je pense avoir l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens de but d'Espagne et il n'avait jamais vu un joueur avec la mentalité de Butez. Il travaille dur tous les jours et est devenu un leader dans le vestiaire. Je pense qu'il mérite sa place en équipe nationale. »

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de Barcelone a également souligné que Butez représentait la grande valeur que Como avait trouvée sur le marché, en déclarant : « Como a investi dans de jeunes joueurs et certains d'entre eux, même s'ils n'ont pas coûté très cher, sont de classe mondiale. »