Getty Images
Traduit par
Cesc Fabregas soutient « l'animal » de Côme pour intégrer l'équipe de France pour la Coupe du monde
Un arrêt spectaculaire scelle la victoire en Sardaigne
La victoire en Sardaigne a été alimentée par les buts de Martin Baturina et Lucas Da Cunha, mais c'est Butez qui a assuré les points grâce à un arrêt spectaculaire du bout des doigts qui a empêché Michel Adopo de marquer dans les dernières minutes du match. Pour Fabregas, l'ascension du gardien de but témoigne de la stratégie de recrutement du club et de la motivation sans faille du joueur depuis son arrivée au Stadio Giuseppe Sinigaglia.
- Getty Images Sport
Butez tipped for Les Bleus
Fabregas n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le potentiel de son numéro un, suggérant qu'une convocation de Didier Deschamps devrait être imminente.
« Depuis son arrivée, Butez travaille comme un forcené. Il veut toujours en apprendre davantage et il sait que tout dépend de la motivation. C'est un leader, non seulement par ses qualités, mais aussi dans les vestiaires. Je pense qu'il est prêt à franchir le cap et à rejoindre l'équipe de France », a déclaré l'entraîneur àDAZN.
« Parfois, nous sous-estimons certains choix. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour de jeunes joueurs, mais nous avons acheté des joueurs presque inconnus comme Butez, qui est pour moi un champion. Je pense avoir l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens de but d'Espagne et il n'avait jamais vu un joueur avec la mentalité de Butez. Il travaille dur tous les jours et est devenu un leader dans le vestiaire. Je pense qu'il mérite sa place en équipe nationale. »
L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de Barcelone a également souligné que Butez représentait la grande valeur que Como avait trouvée sur le marché, en déclarant : « Como a investi dans de jeunes joueurs et certains d'entre eux, même s'ils n'ont pas coûté très cher, sont de classe mondiale. »
Como victorieux malgré l'épuisement
La victoire contre Cagliari revêtait une importance particulière pour Fabregas, qui a admis que son équipe avait été poussée à ses limites. Après un match aller éprouvant en demi-finale de la Coppa Italia contre l'Inter en milieu de semaine, la fatigue physique des joueurs était évidente tout au long des 90 minutes, alors qu'ils se battaient pour chaque ballon.
« J'ai aimé la façon dont les garçons ont réagi aujourd'hui, car cette performance prouve de quoi l'équipe est capable. Ils ont un excellent état d'esprit qui s'améliore de match en match », a ajouté Fabregas. « Nous étions tous épuisés aujourd'hui, il y a eu tellement de matchs d'affilée, nous étions vraiment fatigués. C'est pourquoi c'est la victoire qui me satisfait le plus cette saison. C'est vraiment un grand pas en avant pour l'équipe. »
- Getty Images Sport
Le rêve de la Ligue des champions reste intact pour Côme
Como se retrouve désormais à la quatrième place ex æquo avec la Roma, un exploit incroyable pour une équipe qui évoluait encore en deuxième division il y a seulement deux ans. Alors que les supporters commencent à rêver d'aventures européennes, Fabregas reste prudent et reconnaît la difficulté de la tâche qui l'attend dans un championnat italien de plus en plus compétitif.
Il conclut : « Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. J'ai constaté des progrès indéniables dans l'équipe aujourd'hui, c'était l'un des matchs les plus difficiles de la saison, et le mérite en revient également à Fabio Pisacane qui a su donner son identité à l'équipe de Cagliari. »
Publicité