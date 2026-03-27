« C'est la seule solution ! » Le BVB va-t-il recruter une ancienne star montante du FC Bayern ?

Dans une interview accordée au site Absolut Bayern, Camara a démenti ces rumeurs et a évoqué à la place un retour au FC Bayern : « Je ne sais pas si Dortmund veut vraiment Mathys, mais honnêtement, un retour au Bayern est la seule possibilité pour que Mathys revienne en Allemagne. Il ne peut pas jouer pour un autre club de Bundesliga. Il adore le FC Bayern. »

Tel avait rejoint Munich à l'été 2022 pour environ 20 millions d'euros en provenance du Stade Rennais, club de première division française. Après des débuts prometteurs chez le champion en titre, il n'a toutefois pas réussi à dépasser le statut de remplaçant derrière Harry Kane. En février 2025, il a d'abord été prêté à Tottenham, avant de rejoindre définitivement le nord de Londres cet été pour 35 millions d'euros.

Sous le maillot du Bayern, l'attaquant français a disputé 83 matches officiels, au cours desquels il a inscrit 16 buts et délivré sept passes décisives.