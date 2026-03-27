Gadiri Camara, l'agent de Mathys Tel (Tottenham Hotspur), a balayé les rumeurs concernant un éventuel transfert de son client au Borussia Dortmund. Au BVB, l'attaquant Serhou Guirassy est considéré comme un candidat potentiel au départ cet été.
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« C'est la seule solution ! » Le BVB va-t-il recruter une ancienne star montante du FC Bayern ?
Dans une interview accordée au site Absolut Bayern, Camara a démenti ces rumeurs et a évoqué à la place un retour au FC Bayern : « Je ne sais pas si Dortmund veut vraiment Mathys, mais honnêtement, un retour au Bayern est la seule possibilité pour que Mathys revienne en Allemagne. Il ne peut pas jouer pour un autre club de Bundesliga. Il adore le FC Bayern. »
Tel avait rejoint Munich à l'été 2022 pour environ 20 millions d'euros en provenance du Stade Rennais, club de première division française. Après des débuts prometteurs chez le champion en titre, il n'a toutefois pas réussi à dépasser le statut de remplaçant derrière Harry Kane. En février 2025, il a d'abord été prêté à Tottenham, avant de rejoindre définitivement le nord de Londres cet été pour 35 millions d'euros.
Sous le maillot du Bayern, l'attaquant français a disputé 83 matches officiels, au cours desquels il a inscrit 16 buts et délivré sept passes décisives.
Mathys Tel risque la relégation avec Tottenham
À Tottenham, la percée tant attendue s'est également fait attendre. L'entraîneur Thomas Frank n'a guère misé sur Tel, le faisant généralement entrer en cours de match. Ce n'est que sous la houlette de son successeur, Igor Tudor, que le joueur de 20 ans commence à être davantage utilisé.
En 31 matches officiels, Tel n'a toutefois inscrit que trois buts et délivré une passe décisive. Tottenham connaît toutefois une saison absolument catastrophique et doit même trembler pour son maintien. Le vainqueur en titre de la Ligue Europa occupe la 17e place de la Premier League après 31 journées, à seulement un point de la première place de relégation.
Le contrat de Tel avec les Spurs court jusqu'en 2031.
Mathys Tel : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
31
Buts
3
Passes décisives
1
Minutes jouées
1244