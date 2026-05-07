Selon ces informations, le directeur sportif Max Eberl serait convaincu par Eichhorn et favorable à ce transfert. Le jeune joueur de 16 ans correspondrait en outre au profil recherché par le FCB, qui a toujours souhaité réunir sous son toit les meilleurs joueurs allemands.

Le joueur serait prêt à accepter une clause libératoire pouvant atteindre douze millions d’euros, ce qui simplifierait les discussions. Toutefois, selon le magazine kicker, le président d’honneur Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, membres du puissant conseil de surveillance, s’opposeraient à cette opération.

En interne, le club accorde en priorité la venue d’un attaquant polyvalent capable de soulager Harry Kane et Luis Díaz sur l’aile gauche. La piste la plus chaude mène actuellement à Anthony Gordon (Newcastle United), désormais cible numéro un des Munichois. Des premières discussions auraient déjà eu lieu avec les Magpies, et un projet de contrat aurait été présenté au joueur.

Reste à savoir si Newcastle et le FCB réussiront à s’entendre sur le montant du transfert : les Magpies réclameraient jusqu’à 90 millions d’euros, mais tout prix supérieur à 70 millions risquerait d’être trop élevé pour le Bayern.