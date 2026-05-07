Kennet Eichhorn ne devrait pas rejoindre le FC Bayern Munich. Selon l'hebdomadaire allemand « kicker », qui a dévoilé l'information jeudi, des divergences internes au sein du club bavarois expliqueraient ce revirement concernant le jeune milieu de terrain central très prometteur du Hertha BSC.
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Au sujet d’une cible de transfert du FC Bayern, Uli Hoeneß et Max Eberl auraient des divergences
Selon ces informations, le directeur sportif Max Eberl serait convaincu par Eichhorn et favorable à ce transfert. Le jeune joueur de 16 ans correspondrait en outre au profil recherché par le FCB, qui a toujours souhaité réunir sous son toit les meilleurs joueurs allemands.
Le joueur serait prêt à accepter une clause libératoire pouvant atteindre douze millions d’euros, ce qui simplifierait les discussions. Toutefois, selon le magazine kicker, le président d’honneur Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, membres du puissant conseil de surveillance, s’opposeraient à cette opération.
En interne, le club accorde en priorité la venue d’un attaquant polyvalent capable de soulager Harry Kane et Luis Díaz sur l’aile gauche. La piste la plus chaude mène actuellement à Anthony Gordon (Newcastle United), désormais cible numéro un des Munichois. Des premières discussions auraient déjà eu lieu avec les Magpies, et un projet de contrat aurait été présenté au joueur.
Reste à savoir si Newcastle et le FCB réussiront à s’entendre sur le montant du transfert : les Magpies réclameraient jusqu’à 90 millions d’euros, mais tout prix supérieur à 70 millions risquerait d’être trop élevé pour le Bayern.
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Le FC Bayern a fait des renforts offensifs une priorité, et c’est Max Eberl qui a obtenu gain de cause pour recruter Michael Olise.
Recruter un autre attaquant pour pallier l’absence de Gordon représenterait un coût élevé. C’est pourquoi Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge préconisent en interne de combler le poste laissé vacant par Leon Goretzka par une solution maison, donc à moindre frais. Noel Aseko, de retour de Hanovre 96, ainsi que les jeunes David Santos et Bara Sapoko Ndiaye sont donc évoqués pour saisir cette opportunité.
Néanmoins, rien ne garantit que Hoeneß et Rummenigge l’emporteront face aux souhaits d’Eberl en matière de recrutement. Récemment, Hoeneß a d’ailleurs rappelé que, lors de l’arrivée de Michael Olise, c’est Eberl qui avait eu le dernier mot.
« Michael Olise est un recrutement, il faut le dire très clairement, qui revient à Max. Il a pris cette décision en toute responsabilité, car nous ne connaissions pas le joueur auparavant. Nous avons répondu que nous ne pouvions pas nous prononcer, mais que s’il était si convaincu – et Christoph Freund était également impliqué, tout comme l’entraîneur de l’époque, même si Vincent n’était pas encore là –, alors il fallait l’accepter », a raconté Hoeneß il y a quelques jours sur DAZN.
Le pari audacieux de 53 millions d’euros lancé par Eberl avec le Français a déjà porté ses fruits : Olise s’est rapidement imposé comme un joueur de classe mondiale au Bayern et pourrait, d’ici quelques années, être considéré comme l’un des meilleurs transferts de l’histoire récente du club.
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Le BVB courtise activement Eichhorn, tandis que Leverkusen et Leipzig restent également dans la course.
Max Eberl pourrait faire preuve de la même patience avec Eichhorn. Âgé de 16 ans, le jeune talent du Hertha BSC dispose pourtant de plusieurs options et n’est pas contraint de rejoindre immédiatement le plus grand club allemand pour s’imposer en Bundesliga et continuer à progresser rapidement.
Selon plusieurs sources, le jeune joueur souhaiterait toutefois changer d’air dès l’été prochain pour rejoindre un club allemand qualifié pour la Ligue des champions, où il pourrait s’imposer régulièrement. D’après Sport Bild, le BVB multiplie les efforts pour le recruter et aurait même organisé un rendez-vous en avril avec le directeur sportif Ole Book, qui aurait impressionné Eichhorn par la solidité du projet présenté.
Le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig resteraient toutefois également en lice pour recruter le jeune latéral.