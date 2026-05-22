À la veille de la finale de la Coupe d'Allemagne contre le VfB Stuttgart, samedi, Max Eberl a exposé, lors d’un événement organisé par le journal Bild, les contours du mercato estival du FC Bayern. « Notre effectif est globalement complet ; nous n’envisageons donc que quelques ajustements, peut-être un ou deux renforts », a déclaré le directeur sportif bavarois. La priorité absolue reste l’arrivée d’un nouvel attaquant de premier plan, d’autant que le prêt de Nicolas Jackson, arrivé en provenance du FC Chelsea, ne sera pas transformé en transfert définitif.
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Anthony Gordon, Kennet Eichhorn et John Stones : Max Eberl réagit aux rumeurs de transfert au FC Bayern
« Nous sommes d'accord pour recruter un attaquant si le coût du transfert est supportable financièrement », a déclaré Eberl. « Nous avons eu une très bonne discussion et espérons que les choses vont avancer. » Sans citer explicitement son nom, il s'agissait vraisemblablement d'Anthony Gordon, de Newcastle United.
Selon plusieurs sources concordantes, l’international anglais de 25 ans serait la priorité absolue du club bavarois. Un accordoral aurait déjà été trouvé avec le joueur. Les discussions avec Newcastle s’annoncent toutefois ardues : les Magpies réclameraient environ 86 millions d’euros, une somme jugée excessive par les Munichois.
Eichhorn au FC Bayern ? « Il convient désormais de vérifier si ce transfert est pertinent. »
Après les départs libres de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, le club pourrait recruter un milieu de terrain central. Kennet Eichhorn est sur les radars. Ce jeune talent de 16 ans, qui évolue au Hertha BSC, est lié à une indemnité de transfert de douze millions d’euros, mais il intéresse aussi plusieurs autres clubs.
« Si un joueur comme Kenny Eichhorn se présente et que le FC Bayern ne s’y intéresse pas, cela signifierait que nous ne faisons pas notre travail », a déclaré Eberl. « Il faut maintenant évaluer si cela répond à nos besoins et connaître les attentes du joueur et de son entourage. »
La défense, elle, reste à construire : Min-Jae Kim et Hiroki Ito partiront en cas d’offre convaincante. Les noms des défenseurs centraux de Manchester City Josko Gvardiol (24 ans) et John Stones (31 ans) circulent, mais Eberl a coupé court aux rumeurs concernant ce dernier en les qualifiant de « not true ». Au poste d’arrière droit, Givairo Read (19 ans), du Feyenoord Rotterdam, est également évoqué.