Anthony Gordon, Kennet Eichhorn et John Stones : Max Eberl réagit aux rumeurs de transfert au FC Bayern

Après les départs libres de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, le club pourrait recruter un milieu de terrain central. Kennet Eichhorn est sur les radars. Ce jeune talent de 16 ans, qui évolue au Hertha BSC, est lié à une indemnité de transfert de douze millions d’euros, mais il intéresse aussi plusieurs autres clubs.

« Si un joueur comme Kenny Eichhorn se présente et que le FC Bayern ne s’y intéresse pas, cela signifierait que nous ne faisons pas notre travail », a déclaré Eberl. « Il faut maintenant évaluer si cela répond à nos besoins et connaître les attentes du joueur et de son entourage. »

La défense, elle, reste à construire : Min-Jae Kim et Hiroki Ito partiront en cas d’offre convaincante. Les noms des défenseurs centraux de Manchester City Josko Gvardiol (24 ans) et John Stones (31 ans) circulent, mais Eberl a coupé court aux rumeurs concernant ce dernier en les qualifiant de « not true ». Au poste d’arrière droit, Givairo Read (19 ans), du Feyenoord Rotterdam, est également évoqué.