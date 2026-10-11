Anaitasuna FT Overview

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a défendu avec passion la récente domination de Manchester City, affirmant que le club avait remporté ses trophées à la loyale, sur le terrain. Ses propos interviennent alors que le géant anglais est engagé dans une vaste bataille judiciaire concernant 115 infractions financières présumées.
Enzo Maresca est monté au créneau pour défendre les célébrations exubérantes de Manchester City à Anfield après sa nette victoire 3-0 contre Liverpool dimanche. Ces scènes de liesse ont suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux, quelques jours seulement après que le club a été reconnu coupable de graves infractions financières.