Anaitasuna FT Overview

Enrique défend Manchester City face à la polémique sur le fair-play financier

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a défendu avec passion la récente domination de Manchester City, affirmant que le club avait remporté ses trophées à la loyale, sur le terrain. Ses propos interviennent alors que le géant anglais est engagé dans une vaste bataille judiciaire concernant 115 infractions financières présumées.