Arsenal gehört zu den festen Größen im englischen und europäischen Spitzenfußball. Woche für Woche stehen die Gunners im Fokus – sportlich wie medial. Wer alle Pflichtspiele verfolgen möchte, braucht allerdings etwas Orientierung. Denn je nach Wettbewerb liegen die TV-Rechte bei unterschiedlichen Anbietern. Welche Sender für Arsenal relevant sind und wo Ihr kein Spiel verpasst, haben wir hier sauber aufgedröselt.

TV-Guide und Übertragung von Arsenal: Wo laufen die Spiele der Gunners live im TV und Livestream?

Arsenal in der Premier League: Übertragung im TV und Livestream

Die Premier-League-Rechte in Deutschland liegen weiterhin bei Sky, denn der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Spiele live – entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz. Auch die Partien von Arsenal sind dort vollständig abgedeckt. Wer lieber streamt, kann über Sky Go oder den Streamingdienst WOW auf alle Begegnungen zugreifen.

Mit der Saison 2025/26 erweiterte Sky sein englisches Portfolio deutlich: Neben der Premier League laufen auch die des Carabao Cups live. Damit sind auch Arsenals mögliche Auftritte im Ligapokal vollständig abgedeckt.

Arsenal im FA Cup und Community Shield im Livestream

Der traditionsreiche FA Cup sowie der FA Community Shield werden exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt sämtliche relevanten Spiele live – darunter selbstverständlich auch alle Partien von Arsenal.

Arsenal in der Champions League im TV und Livestream

In der Champions League teilen sich mehrere Anbieter die Übertragungsrechte. Der Löwenanteil der Arsenal-Spiele läuft live bei DAZN. Zusätzlich zeigt Amazon Prime Video an jedem Dienstag ein ausgewähltes Topspiel – darunter auch einzelne Begegnungen mit englischer Beteiligung.

Ab der Saison 2027/28 kommt es zu einem grundlegenden Wechsel: Der Streamingdienst Paramount+ steigt neu in die Champions-League-Übertragung ein und strahlt die Mehrheit der Spiele aus. Alle Details zur neuen Rechteverteilung gibt es hier.

Erreicht Arsenal das Champions-League-Finale, wird dieses – wie üblich – auch im Free-TV ausgestrahlt. In Deutschland ist das ZDF der feste Anlaufpunkt für das Endspiel.

TV-Guide Arsenal: Der Verein im Steckbrief