Arsenal empfängt AFC Bournemouth am Sonntag, dem 13. Desember 2026, im Emirates Stadium in London.

In der Saison 2025/26 gewann jeder der beiden Klubs eines seiner Duelle: Arsenal siegte im Januar 2026 nach einem packenden Spiel mit 3:2 im Vitality Stadium, ehe Bournemouth im April mit einem überraschenden 2:1-Erfolg im Emirates Stadium antwortete. Bemerkenswert ist, dass Bournemouth damit zum zweiten Mal in Folge ein Premier-League-Spiel im Emirates gewann. Bereits im Mai 2025 hatte der Klub dort mit 2:1 triumphiert.

Hier liefert euch GOAL alle Informationen, die ihr für den Ticketkauf zum Spiel Arsenal gegen AFC Bournemouth braucht: wo ihr Karten bekommt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Arsenal gegen AFC Bournemouth?

Arsenal gegen AFC Bournemouth findet am Sonntag, dem 13. Desember 2026, im Emirates Stadium in London statt.

Wie kaufe ich Premier-League-Tickets für Arsenal gegen AFC Bournemouth?

Für das anstehende Premier-League-Spiel Arsenal gegen AFC Bournemouth gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Klubkanäle

Offizielle Arsenal-Mitgliedschaft und Ticketbörse: Da die erste Ticketverlosung unter Mitgliedern für dieses Spiel der Kategorie B im Oktober 2026 endete, können Red- und Silver-Mitglieder von Arsenal reguläre Eintrittskarten weiterhin über die offizielle Arsenal-Ticketbörse erwerben.

Da die erste Ticketverlosung unter Mitgliedern für dieses Spiel der Kategorie B im Oktober 2026 endete, können Red- und Silver-Mitglieder von Arsenal reguläre Eintrittskarten weiterhin über die offizielle Arsenal-Ticketbörse erwerben. Gästetickets von AFC Bournemouth: Gästefans können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von AFC Bournemouth kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Klubkanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Karten für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Ticketkontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen AFC Bournemouth?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel Arsenal gegen AFC Bournemouth:

1. Offizielle Klubkanäle

Reguläre Eintrittskarten im Oberrang: 44,80 bis 84 £.

44,80 bis 84 £. Reguläre Eintrittskarten im Unterrang: 44,80 bis 65,50 £.

44,80 bis 65,50 £. Familienbereich im Unterrang: 44,80 £.

44,80 £. Gästetickets: Maximal 30 £.

Maximal 30 £. Offizielle Hospitality-Angebote des Klubs: 499 bis 1.750 £ und mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über die Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Oberrang an der kurzen Seite: 118 bis 252 £ und mehr.

118 bis 252 £ und mehr. Oberrang an der langen Seite: 217 bis 350 £ und mehr.

217 bis 350 £ und mehr. Unterrang an der kurzen Seite: 263 bis 400 £ und mehr.

263 bis 400 £ und mehr. Unterrang an der langen Seite: 340 bis 800 £ und mehr.

340 bis 800 £ und mehr. Weiterverkauf von Hospitality- und Club-Level-Tickets: 238 bis 1.500 £ und mehr.

238 bis 1.500 £ und mehr. Weiterverkauf von Tickets für den Gästebereich: 937 bis 1.179 £ und mehr.

Arsenal gegen AFC Bournemouth in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Arsenal und AFC Bournemouth

Arsenal geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Punkte ließ der Klub nur beim 1:1 gegen Fleetwood Town im Carabao Cup liegen. Zuletzt gewann Arsenal in der Premier League mit 1:0 gegen Hull City; außerdem gelang ein 1:0-Auswärtssieg bei Liverpool. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Bournemouth reist mit fünf Siegen aus fünf Spielen an und ist damit das formstärkere Team in diesem Duell. Im jüngsten Premier-League-Spiel gewann der Klub mit 2:1 bei Ipswich Town, außerdem siegte er auswärts mit 3:0 gegen Manchester United. Roses Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

Arsenal gegen AFC Bournemouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im April 2026 statt, als Bournemouth im Emirates Stadium einen 2:1-Sieg in der Premier League holte. Zuvor hatte Arsenal im Januar 2026 bei Bournemouth mit 3:2 gewonnen. Von den letzten fünf erfassten Begegnungen zwischen den Klubs gewann Bournemouth zwei und Arsenal eine, hinzu kommt ein Unentschieden. Zu diesen fünf Spielen zählt allerdings auch ein Testspiel in der Saisonvorbereitung.