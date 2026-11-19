Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal seine starke Form fortsetzt und sich bei Newcastle United durchsetzt.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Newcastle United vs Arsenal

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.97 bei Interwetten

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

Martin Odegaard Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

Weitere Details sowie Quoten sind auf den offiziellen Websites der Buchmacher zu finden. Für zusätzliche Informationen stehen folgende Ressourcen zur Verfügung:

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Newcastle United 0:2 Arsenal

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Odegaard, Gabriel

Matthias Jaissles Newcastle haben vier ihrer letzten sechs Spiele verloren. Eine Niederlage hier könnte die Magpies in den Abstiegskampf hineinziehen.

Newcastle United empfängt den amtierenden Premier-League-Meister Arsenal am Samstagabend. Mikel Artetas Gunners streben den zehnten Sieg in elf Spielen an.

Der Druck auf Matthias Jaissle wächst, nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Premier-League-Spielen. Newcastle weist derzeit eine negative Tordifferenz (-3) auf und wurde sogar vom Aufsteiger Ipswich überboten (15 zu 13 Toren).

Nun empfangen sie den Meister. Newcastle hat die letzten vier Pflichtspiele gegen Arsenal in der Premier League verloren. Die Gunners peilen das fünfte Clean Sheet an. Das würde bedeuten, dass sie in mehr als 450 Premier-League-Spielminuten kein Gegentor kassiert haben.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hofft, dass seine Stammspieler diese Woche unversehrt vom Länderspieleinsatz zurückkehren. Die Verletztenliste der Gunners hat sich zuletzt deutlich gelichtet, mit Bukayo Saka (Muskelverletzung) als einzigem mittelfristigen Ausfall. Max Dowman fehlt weiterhin gesperrt.

Ein großer Teil von Arsenals Erfolg in dieser Saison geht erneut auf die wasserdichte Abwehr zurück. Die Gunners kassieren im Schnitt nur 0,5 Gegentore pro Spiel. Das gleicht aus, dass sie bei den herausgespielten Großchancen nur Platz 10 der Liga belegen. Arteta könnte bald William Saliba in diese bemerkenswerte Abwehr zurückholen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Newcastle United vs Arsenal

Newcastle United : Hornicek, Hall, Dedic, Thiaw, Burn, Gonzalez, Steur, Barnes, Murphy, Wissa, Osula

: Hornicek, Hall, Dedic, Thiaw, Burn, Gonzalez, Steur, Barnes, Murphy, Wissa, Osula Arsenal: Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimaraes, Tzolis, Madueke, Odegaard, Havertz

Niedriger xG-Wert spricht gegen die Magpies

Newcastles 11,5 erwartete Tore bedeuten Rang 18 in der Premier League. Nur drei Teams haben weniger Großchancen herausgespielt – Liverpool, Hull City und Coventry City.

Sie kommen im Schnitt auf nur 3,4 Schüsse aufs Tor pro Spiel. Das ist der viertniedrigste Wert der Liga. Everton und Aston Villa hielten Newcastle zuletzt beide im St James' Park schadlos.

Arsenal kassiert nur 0,5 Gegentore pro Spiel, die mit Abstand beste Bilanz der Liga. Sieben Clean Sheets aus zehn Spielen bedeuten einen gemeinsamen Ligabestwert mit dem zweitplatzierten Brighton.

Newcastle hat dennoch 13 Ligatore erzielt und damit den eigenen xG-Wert übertroffen. Zuletzt gewannen sie 2:0 bei Crystal Palace, doch dieses Arsenal-Team ist noch eine Stufe stärker. Wir sehen Beide Teams treffen – Nein bei einer Quote um die 2,00 als starke Option.

Newcastle United vs Arsenal Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.97 bei Interwetten

Die Gunners erkämpfen sich den nächsten Sieg

Vier der letzten fünf Premier-League-Spiele von Arsenal hatten zwei Tore oder weniger. Dieselbe Statistik gilt für Newcastles letzte fünf Spiele. Artetas Ansatz ist es, zunächst schwer zu bezwingen zu sein und am anderen Ende gerade genug Tore zu erzielen.

Trotz der Tabellenführung liegt Arsenal beim xG-Wert (16,2) nur auf Rang fünf. Newcastle befindet sich im unteren Tabellendrittel der xG-Tabelle. Rechnen wir mit einem weiteren Clean Sheet für die Gunners, ist das praktisch eine Wette gegen mehr als zwei Arsenal-Tore auf Tyneside.

Unter 2,5 Tore lässt sich an diesem Wochenende zu einer Außenseiterquote absichern. 60 % der Arsenal-Spiele blieben unter dieser 2,5-Tore-Marke. 50 % der Premier-League-Spiele der Magpies taten dasselbe. Das könnte der beste Value-Tipp unserer Newcastle United vs Arsenal Wett-Tipps sein.

Newcastle United vs Arsenal Wette 2: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

Der Kapitän in blendender Form

Arsenal- und Norwegen-Kapitän Martin Odegaard befindet sich gerade in einem wirklich guten Moment. Nach einigen verletzungsgeplagten Spielzeiten hat er endlich wieder zu seiner Bestform zurückgefunden.

Odegaard wirkt körperlich wieder belastbar. Gabriel Magalhaes ist der einzige Arsenal-Feldspieler, der in dieser Saison mehr Premier-League-Minuten gesammelt hat als Odegaard.

Odegaards Tor gegen ein zähes Hull City war vor der November-Länderspielpause der entscheidende Unterschied zwischen beiden Teams. Seither überzeugte er für Norwegen beim 3:1-Sieg über Wales und steuerte gegen Dänemark ein Tor und eine Vorlage bei.

Odegaard wirkt wie eine gute Wahl, um diese Serie im St James' Park fortzusetzen. Er kommt auf drei Torbeteiligungen aus 4,9 xG und xA kombiniert und war in drei seiner letzten fünf Partien gegen Newcastle direkt an einem Tor beteiligt. Wir erwarten hier zu einer Außenseiterquote eine weitere Torbeteiligung.

Newcastle United vs Arsenal Wette 3: Martin Odegaard Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

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