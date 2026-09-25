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Samstag, 19. September
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Manchester City crestManchester City5500135815
S
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2FC Arsenal crestFC Arsenal540184412
N
S
S
S
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3Brighton crestBrighton53111651110
S
S
U
N
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4Brentford crestBrentford523010469
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5Leeds crestLeeds52307349
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