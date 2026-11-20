Newcastle United gegen Arsenal: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Tabellenführer prüft Newcastle bei Bruno Guimarães’ Rückkehr

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Newcastle United empfängt Arsenal im St. James' Park zu einem Premier-League-Spiel, in dem der Tabellenführer auf eine Mannschaft trifft, die nach einer schwierigen Ergebnisserie nach Konstanz sucht. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Rückkehr des ehemaligen Newcastle-Leistungsträgers Bruno Guimarães: Seit seinem Wechsel im Sommer läuft er erstmals wieder in Tyneside auf, diesmal im Trikot von Arsenal. Ihn erwartet eine feindselige Atmosphäre, die den Meister aus dem Konzept bringen soll.

Arsenal reist als Spitzenreiter der Liga an, steht auf Platz eins der Tabelle und bringt aus der Länderspielpause viel Schwung mit. Die Mannschaft von Mikel Arteta hat vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zu den Höhepunkten zählen Auswärtssiege bei Liverpool und Slavia Prag.

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Newcastles Form sieht anders aus. Die Mannschaft von Matthias Jaissle hat nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und in diesem Zeitraum gegen Everton und Aston Villa verloren. Newcastle muss sich deutlich steigern, um eine Arsenal-Mannschaft in den Griff zu bekommen, bei der derzeit vieles funktioniert.

Der Ausfall von Bukayo Saka wird für Arsenal ein wichtiger Faktor sein. Der Flügelspieler ist eine zentrale Figur im Angriff. Ohne ihn wird sich zeigen, wie viele Optionen Arteta im letzten Drittel hat. Die Verletzung von William Saliba bereitet den Gästen auch in der Defensive Sorgen.

Newcastle muss auf Ewen Jaouen und Joelinton verzichten, doch auch die Rückkehr aus der Länderspielpause bringt Herausforderungen mit sich. Lewis Hall, der während des Nations-League-Zeitfensters für England glänzte, kehrt in starker Form zu seinem Klub zurück und soll auf der linken Seite für Breite und Dynamik sorgen.

Im Dezember wartet auf beide Klubs ein voller Spielplan. Arsenal trifft am 9. Dezember in der Champions League auf Real Madrid, während Newcastle am 2. Dezember Manchester United empfängt. Damit wird diese Partie zu einem wichtigen Moment im Spielplan des frühen Winters.

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